Ferme domper: Beerschot duwt KV Kortrijk flink dieper in het degradatiemoeras

Het ziet er plots veel minder goed uit voor KV Kortrijk. Na een 7 op 9 in de eerste drie wedstrijden van de Relegation Play-offs werd het nu een pijnlijke nederlaag op bezoek bij hekkensluiter en degradant Beerschot. En dus kan er plots opnieuw veel.

Beerschot had eigenlijk niets meer te winnen of te verliezen in de Jupiler Pro League, maar ze wilden hun laatste drie speeldagen toch nog mooie dingen laten zien. Te beginnen tegen KV Kortrijk.

Beerschot klaart de klus voor de rust

De troepen van Bernd Storck wilden van hun kant maar wat graag opnieuw drie punten pakken om daarmee nog wat dichter bij STVV en Cercle Brugge te komen in de stand en te blijven dromen in operatie redding.

Dat zou uiteindelijk niet gaan lukken, want Beerschot greep de bezoekers uit West-Vlaanderen naar de keel en dat leverde uiteindelijk ook de 1-0 op na tien minuten via Colassin.

Nog voor de rust had Beerschot de wedstrijd op slot gegooid via de 2-0 van Marwan Al Sahafi, meteen ook de ruststand en uiteindelijk ook de eindstand.

KV Kortrijk blijft op die manier op de vijftiende en voorlaatste plaats staan met drie punten minder dan Cercle Brugge en vier minder dan STVV. Zij kunnen later dit weekend verder uitlopen in een onderling duel.