Cercle Brugge zwoegt tegen tien man van STVV, maar doet wel gouden zaak in Relegation Play-off

Cercle Brugge heeft een belangrijke stap gezet richting het behoud. De Vereniging hield de drie punten thuis tegen STVV, dat een uur met z'n tienen moest spelen.

Door de nederlaag van KV Kortrijk op het veld van Beerschot konden Cercle Brugge en STVV gouden zaken doen in de degradatiestrijd. Twee weken geleden verloor Cercle nog met 3-1 op het veld van STVV.

De Kanaries speelden voor het eerst met Wouter Vrancken op de bank, die de ontslagen Felice Mazzu opvolgde. Als hij meteen kon winnen met STVV, zette zijn ploeg een grote stap richting het behoud.

Didier Lamkel Zé, die opnieuw in de basis stond, kreeg na vijf minuten de eerste grote kans, maar trapte onbesuisd over. Cercle kwam daarna steeds beter in de wedstrijd en na 25 minuten was het prijs.

Agyekum hield de bal binnen en kreeg ze ook voor de goal, waar verdediger Perrin op de goede plek stond om binnen te schuiven. Yamamoto maakte STVV net na het halfuur nog een pak moeilijker met twee gele kaarten in iets meer dan twee minuten.

STVV moest nog een uur met tien verder en net voor de rust hielp ook Musliu Cercle een handje. Hij miste zijn controle waardoor Somers vrij stond in de zestien en de 2-0 onder doelman Kokubo kon binnenschuiven.

STVV had zichzelf in eigen voet geschoten en leek een mirakel nodig te hebben in de tweede helft. Ook Cercle deelde een cadeautje uit, Perrin liet zich op het uur veel te makkelijk de bal ontfutselen door Patris, die in de korte hoek de aansluitingstreffer kon binnentrappen.

De Kanaries hadden een momentum te pakken, want net na het uur kwam Bertaccini heel dicht bij de 2-2. De topschutter van STVV viseerde met zijn rechter de verste paal, maar doelman Warleson tikte de bal met zijn vingertoppen nog naast.

Cercle Brugge werd bijzonder nerveus en had het moeilijk tegen de tien man van STVV. Bertaccini ontsnapte nog twee keer, maar kwam telkens net tekort om af te werken. Net voor het einde van de reguliere speeltijd kwam dan de verlossing voor Cercle Brugge.

Nazinho ging na een licht contact met Patris neer in de zestien, Laforge wees naar de stip. Brunner legde de 3-1 binnen en bezorgde Cercle Brugge drie levensbelangrijke punten. De Vereniging sprint zo over STVV naar de leiding in de Relegation Play-offs en heeft met nog twee speeldagen een bonus van twee punten.