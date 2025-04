Serge Gumienny haalt snoeihard uit naar scheidsrechter Nicolas Laforge

STVV verloor zijn eerste wedstrijd onder Wouter Vrancken met 3-1 van Cercle Brugge. Bij de Truienaars was er heel wat onvrede over de scheidsrechter.

STVV is zijn leidersplaats kwijt in de Relegation Play-offs na de nederlaag tegen Cercle Brugge. Geen geslaagd debuut voor Wouter Vrancken, al valt er ook wel wat te zeggen over beslissingen van de arbitrage.

Serge Gumienny zag Nicolas Laforge in ieder geval een rampzalige wedstrijd fluiten. Het begon bij de rode kaart voor Yamamoto, na twee keer geel. Gumienny vond zijn tweede kaart niet eens een fout.

"Christian Burgess kan zich dit soort fouten wekelijks permitteren zonder er ooit een tweede geel voor te krijgen. Op dat vlak is Yamamoto een makkelijk slachtoffer. Japanse spelers reclameren toch nooit", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

De voormalige scheidsrechter zag ook dat een strafschop in het voordeel van STVV niet werd gefloten na rust, in de fase met Bertaccini en Diakité. "In het spurtduel wordt er langs beide kanten getrokken, maar in de zestien slaat de Cercle-speler duidelijk met zijn hand naar de bal. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat de VAR hier niet tussenkomt."

"Alsof dat nog niet flagrant genoeg was, kregen we in het slot ook nog die belachelijke strafschop voor Cercle. Sorry, maar de aanvaller van Cercle glijdt hier gewoon uit. Een lachertje van een strafschop dus. Achteraf kunnen we alleen maar concluderen dat Laforge een rampzalige wedstrijd heeft gefloten. Niet voor de eerste keer in deze play-offs trouwens", besluit Gumienny hard.