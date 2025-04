Scheidsrechter Laforge kop-van-jut bij STVV na nederlaag tegen Cercle: "Gaat nergens over"

Bij STVV was er na de verloren wedstrijd tegen Cercle Brugge veel te doen over de beslissingen van scheidsrechter Laforge. Kapitein Rein Van Helden begreep er niets van.

Een lichte twee gele kaart voor Yamamoto, een niet gefloten strafschop voor STVV na hands van Bertaccini en een bijzonder lichte strafschop voor Cercle Brugge na een licht contact tussen Patris en Nazinho in de zestien.

Het zat STVV duidelijk niet mee tegen Cercle Brugge. Bij de Kanaries was er dan ook veel onbegrip over de beslissingen van scheidsrechter Jonathan Laforge, vooral de penalty die Cercle kreeg stuitte op onbegrip bij kapitein Rein Van Helden.

STVV boos over penalty voor Cercle Brugge

"Het is gewoon een heel goedkope en zelfs belachelijke penalty. Dat gaat voor mij nergens over. Het was gewoon een duel tussen twee spelers, volgens mij vroeg Nazinho niet eens om een penalty", was Van Helden bijzonder boos.

"Zonder die penalty hadden we zeker nog één gevaarlijke fase kunnen hebben op een mogelijke gelijkmaker. Het is jammer dat dat er niet meer inzat door zoiets goedkoops", zei Van Helden nog eens over de penalty.

STVV verloor zo met 3-1 van Cercle en staat nu twee punten in het krijt ten opzichte van Cercle Brugge. "Dit is een klap, maar we moeten door. Ik ben ervan overtuigd dat we nog altijd de Relegation Play-offs kunnen winnen."