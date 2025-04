Louis Patris spreekt wel heel stoere taal over zijn tegenstander na nederlaag tegen Cercle Brugge

STVV is zijn leidersplaats in de Relegation Play-offs opnieuw kwijt. Het verloor zaterdagavond met 3-1 op bezoek bij Cercle Brugge dat leider wordt.

Wouter Vrancken heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van STVV verloren. Na de rode kaart van Yamamoto was het onbegonnen werk voor de Kanaries.

“Met een man minder twee goals ophalen zag er niet goed uit, maar onze wilskracht na de pauze bracht ons toch best weer in de wedstrijd”, zei Louis Patris aan Het Laatste Nieuws.

De kritiek op ref Nicolas Laforge was ook groot. “En met een andere arbitrage, zat er zelfs nog wat in voor ons. Dat de scheidsrechter twee totaal gelijkaardige fases volledig verschillend beoordeelt, stemt tot nadenken. Wij werden een duidelijke strafschop onthouden, terwijl zij er eentje in geschenkverpakking kregen.”

Toch wil Patris er nog niet aan denken dat de situatie al helemaal verloren is. Er staan nog twee matchen op het programma, tegen Beerschot en Kortrijk.

“We hebben ons lot weliswaar niet meer helemaal in eigen hand”, beseft Patris “Maar als we zelf onze twee wedstrijden winnen, ben ik er van overtuigd dat we gered zullen zijn. Zoals Cercle Brugge tegen ons voetbalde, een uur met een man meer, kan ik me niet voorstellen dat zij nog zes op zes zullen halen”, klinkt het bijzonder stoer.