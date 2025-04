Cercle Brugge maakt het zichzelf weer moeilijk: Van Der Bruggen zonneklaar over wat er fout liep

Cercle Brugge heeft zijn tweede zege geboekt in de Relegation Play-offs, het won met 3-1 van STVV. De Vereniging mocht een uur met een mannetje meer spelen, maar het was toch bibberen tot het einde.

Met een 2-0 voorsprong en een mannetje meer mocht Cercle Brugge eigenlijk niet meer in de problemen komen in de tweede helft tegen STVV. De Vereniging maakte het zichzelf echter weer moeilijk.

"We begonnen op zich nog goed aan de tweede helft met enkele corners, maar op een moment waarop we alles onder controle hadden, gaven we een goal weg", zegt Hannes Van Der Bruggen over het te makkelijke balverlies van Perrin bij de goal van Patris.

Van Der Bruggen legt vinger op de wonde

Cercle Brugge was daarna even het noorden kwijt. "Dan sluipt er in deze fase van de competitie wel wat stress in de hoofden. Zeker bij enkele jonge spelers. Al zijn we niet echt in de problemen gekomen."

"Warleson heeft nog één echte save moeten doen." Die redding was ook echt nodig, of Bertaccini had de 2-2 gescoord net na het uur. "Verder hebben ze niet echt grote kansen gehad."

Maar wat liep er nu fout bij Cercle Brugge in de tweede helft? "Er was te weinig rust aan de bal en dan haal je ook niet veel voordeel uit dat mannetje meer", stelde Van Der Bruggen. "Daarom moeten we ook bescheiden zijn na deze overwinning, want we weten dat het beter kan."