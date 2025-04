STVV-coach Vrancken kritisch voor scheidsrechter Laforge, maar is ook niet mals voor eigen spelers

STVV heeft zijn eerste wedstrijd onder Wouter Vrancken niet kunnen winnen. Op bezoek bij Cercle Brugge gingen de Kanaries met 3-1 onderuit, na enkele discutuable beslissingen van scheidsrechter Laforge.

Bij STVV deed de nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge pijn. Niet alleen omdat het op twee speeldagen van het einde van de Relegation Play-offs de leidersplaats weer uit handen moet geven, maar ook over de manier waarop.

Wouter Vrancken zag maar liefst drie discutabele fases. "Bij de tweede gele kaart van Yamamoto speelt hij de bal en raakt hij niemand met zijn gestrekt been. Hands van Diakité wordt niet gezien, terwijl hij de bal in de zestien raakt met de hand raakt weg van zijn lichaam".

Net voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Cercle Brugge ook nog een penalty. "Nazinho gebruikte zijn handen om Partis af te houden en glijdt dan uit met zijn rechtervoet. Maar de bal gaat wel op de stip."

Na de wedstrijd ging Vrancken dan ook verhaal halen bij scheidsrechter Laforge. "Ach, je zult nooit je gelijk krijgen, maar ik heb met veel respect met hem gebabbeld", stelde Vrancken.

Vrancken ook kritisch voor eigen spelers

Vrancken was echter ook kritisch voor zijn spelers. "Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was gigantisch, terwijl we met een man minder speelden. We begonnen gewoon zonder werkethiek aan de wedstrijd."

STVV gaf in de eerste helft ook twee goals weg. "Dat is het mankement van dit seizoen: bij een tegenslag valt er veel weg. Dat mag niet gebeuren. Het is jammer dat de 10 jongens niet beloond zijn voor hun tweede helft."