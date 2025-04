Met een man meer bibbert Cercle nog tegen STVV: Thibo Somers streng voor zijn ploegmaats

Cercle Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen STVV en heeft nu een voorsprong van twee punten op de Kanaries. Toch maakte de Vereniging het zichzelf weer bijzonder moeilijk.

Met een 2-0 voorsprong en met een man meer na rood voor Yamamoto leek Cercle Brugge aan de rust zijn schaapjes al op het droge te hebben. Niets was minder waar, want het werd nog een bijzonder nerveuze tweede helft op Jan Breydel.

Perrin deelde op het uur een doelpunt in cadeauverpakking uit en enkele minuten later kon Warleson een knal van Bertaccini maar met zijn vingertoppen uit zijn doel houden. Brunner kon met een penalty in het slot toch de zege veilig stellen.

Cercle Brugge maakt het zichzelf weer moeilijk

"Er was een enorme ontlading en ook opluchting toen die penalty binnen ging", zei kapitein Thibo Somers achteraf. "Want we hebben het onszelf weer onnodig moeilijk gemaakt", besefte Somers ook.

"In de eerste helft hadden we alles onder controle, maar we wisten dat het in de tweede helft nog moeilijk zou worden tegen tien man. STVV speelde alles of niets en loerde op de counter, wat ze uitstekend deden."

"Maar wij hebben het hen ook te makkelijk gemaakt, zoiets mag niet meer gebeuren. Maar we hebben nu nog twee belangrijke wedstrijden te spelen, tegen Kortrijk gaan we voor hetzelfde resultaat."