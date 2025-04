Mag Cercle rekenen op hulp in strijd om het behoud? Van Der Bruggen spreekt klare taal over Beerschot

Cercle Brugge heeft zijn lot wat het behoud in eerste klasse betreft in eigen handen. De Vereniging hoopt echter ook nog op hulp van Beerschot.

Door de zege van Beerschot tegen KV Kortrijk en het feit dat Cercle Brugge de drie punten thuis hield tegen STVV, ontsnapt de Vereniging al zeker aan de rechtstreekse degradatie uit eerste klasse. Het kan wel nog de barragewedstrijden spelen tegen de ploeg uit de Challenger Pro League.

Op de voorlaatste speeldag kan Cercle Brugge al zeker zijn van eindwinst in de Relegation Play-offs, maar dan moet het zelf punten pakken tegen KV Kortrijk en moet Beerschot hetzelfde doen tegen STVV.

"Beerschot heeft geen slechte ploeg", stelt Hannes Van Der Bruggen. Dirk Kuyt wil met zijn ploeg de rol als scherprechter blijven spelen in deze Relegation Play-offs. "Ik hoop dat ze dat blijven doen en in Sint-Truiden ook iets kunnen doen."

Cercle wil Relegation Play-off winnen

Dat Cercle Brugge al zeker aan de voorlaatste plaats ontsnapt in de Relegation Play-offs, zorgt ook voor opluchting bij de Vereniging. "Er is toch al een soort vangnet, maar onze ambitie is wel om eerste te worden."

"Als we op deze weg verder gaan tegen Kortrijk, dan kunnen we ook weer een goede prestatie neerzetten. Twee keer na elkaar thuis spelen zorgt ook voor een voordeel, zodat we in een soort flow kunnen geraken. Ik heb nu wel het gevoel dat dat het geval is."