KV Kortrijk in de hoek waar de klappen vallen, Dirk Kuyt (Beerschot) komt met ferme belofte

KV Kortrijk leed een zure nederlaag tegen Beerschot. Daardoor lijkt de degradatie voorkomen steeds moeilijker te worden voor De Kerels. Ze moeten nu ook al wat gaan rekenen op de goede wil van Beerschot. Dirk Kuyt kwam met een belofte.

KV Kortrijk was met een 7 op 9 goed begonnen aan de Relegation Play-offs. De nederlaag op bezoek bij Beerschot is dan ook zeer hard aangekomen, want nu hebben De Kerels het niet meer in eigen handen om zich te redden.

Spanning tot het einde?

Vanavond is er een duel tussen Cercle Brugge en STVV. De Kanaries hebben 37 punten, Cercle Brugge 36 punten en Kortrijk 33 punten.

Als Kortrijk zich nog wil redden, dan moet het minstens een van beide ploegen voorbijraken en dan moet ook Beerschot de komende weken nog punten rapen tegen beide ploegen. Volgende week trekken De Mannekes naar STVV, op 10 mei spelen ze thuis tegen Cercle Brugge.

Belofte aan Kortrijk

"Ik heb beloofd aan de coach van KV Kortrijk dat we zullen blijven doen knokken tot het einde. Iedereen vindt het positief dat we dat blijven doen, ook na de moeilijke resultaten", deed Dirk Kuyt bij DAZN een ferme belofte richting Storck en alle supporters van Kortrijk.

Collega Bernd Storck van zijn kant beseft dat zijn team om te beginnen zelf moet winnen van Cercle Brugge en STVV. Enkel dan is het nog mogelijk om degradatie te ontlopen. "Het zal niet makkelijk zijn", aldus de oefenmeester van Kortrijk.