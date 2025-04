📷 Supporters Beerschot komen met duidelijk spandoek en willen één man

Beerschot is al langer zeker van degradatie naar de Challenger Pro League. In eigen huis wisten ze wel te winnen van Kortrijk, waardoor ook De Kerels nu diep in de problemen zijn terechtgekomen met oog op handhaving op het hoogste niveau.

Beerschot won in eigen huis met 2-0 van KV Kortrijk, maar De Mannekes zijn al langer zeker van degradatie naar de Challenger Pro League en ze hebben dan ook niets meer te winnen of te verliezen. Spandoek maakt veel duidelijk De supporters kwamen andermaal met protest. Met een spandoek maakten ze duidelijk wat ze denken van de huidige gang van zaken bij de club. Als het van hen afhangt, dan mag de staff op verlof. "Wij willen Marc Noë, stuur de rest maar op congé", was het spandoek in het stadion bijzonder duidelijk over wat hun wensen zijn. Marc Noë was in 2021 nog even interim-trainer bij de club. Zeventienjarige in doel Toch kent iedereen hem vooral als clublegende en ook als opleider van de jeugd. Hij speelde nooit voor Beerschot, maar staat er toch bij de supporters bekend als een echte man van de club. Coach Dirk Kuyt gaf overigens in doel wel de zeventienjarige Doucouré alvast een kans. Die goalie deed het met een clean sheet ook meteen prima voor zijn club. Een opsteker naar de toekomst toe?