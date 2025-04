Beerschot-coach Kuyt neemt héél opvallende beslissing: "Niks meer te verliezen, hij speelt"

Beerschot heeft mogelijk een nieuw goudhaantje in huis. De 17-jarige Emile Doucouré maakte tegen KV Kortrijk zijn profdebuut en deed dat met verve: een 2-0-overwinning én een clean sheet.

“Voor eigen supporters mijn debuut maken en dan nog eens winnen mét een clean sheet: het is een mooi moment", glunderde Doucouré na afloop bij GvA. De jonge doelman wist al enkele dagen op voorhand dat hij zou starten. “Davor Matijas en Rami Ben Brahem Polfliet hebben me goed begeleid en probeerden me rustig te houden. Dat was belangrijk", vertelde Doucouré, die zichtbaar genoot van zijn eerste stappen bij het eerste elftal.

Coach Dirk Kuyt bevestigde dat Doucouré ook tegen STVV en Cercle Brugge in doel zal staan. “We willen zien wat hij kan. Het is niet de vraag óf Emile klaar is, maar wanneer. We hebben niets meer te verliezen, dus het is het perfecte moment om hem kansen te geven", aldus Kuyt.

Toch temperde Kuyt de euforie na de wedstrijd enigszins. “We weten al lang dat hij de kwaliteiten heeft om in de toekomst misschien zelfs eerste doelman te worden. Maar ik heb hem wel gezegd om zijn voetjes op de grond te houden. Na de komende matchen maken we een evaluatie.”

Doucouré zelf blijft bescheiden over zijn ambities. “Ik werk er keihard voor, maar het is de trainer die beslist. Ik blijf gewoon mijn best doen", gaf hij nog mee.

Tot slot had Kuyt ook lof voor de jeugdopleiding van Beerschot. “Dit is geweldig voor onze academie. Het is al even geleden dat er nog eens een talent debuteerde. Hopelijk inspireert dit ook andere jonge spelers zoals Xander Joosen, die vandaag op de bank zat.”