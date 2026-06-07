Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus
Foto: © photonews

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De Belg kende een erg teleurstellend seizoen, ondanks zijn mooie transfer naar Juventus. Hij slaagde er niet in om zich door te zetten, en door zijn beperkte speelminuten verloor hij zijn plaats in de selectie van de Rode Duivels voor het WK.

Het Juventus van Luciano Spalletti zou in Alexander Sørloth zijn nieuwe spits voor volgend seizoen gevonden hebben. De Noor zou zelfs dicht bij een overstap naar Turijn staan. Volgens journalist Matteo Moretto heeft hij namelijk al een persoonlijk akkoord bereikt met de Italiaanse club.

De dertigjarige spits speelt sinds 2024 voor Atlético Madrid, waar hij vorig seizoen sterk presteerde met twintig doelpunten in 54 wedstrijden. Het contract van de voormalige speler van KAA Gent loopt nog tot medio 2028, maar Atlético zou openstaan voor een verkoop.

Exit Openda? 

Juventus zou zich nu volledig richten op Alexander Sørloth voor de vernieuwing van zijn aanvalslinie. De club heeft momenteel al Loïs Openda, Jonathan David, Arkadiusz Milik en Dusan Vlahovic in de selectie. Die laatste vertrekt deze zomer echter transfervrij uit Turijn en ook een vertrek van Milik behoort tot de mogelijkheden.

Voor Atlético Madrid speelde Sørloth speelde de boomlange aanvaller onder meer voor KAA Gent, Crystal Palace, RB Leipzig, Villarreal en FC Groningen. Daarnaast zal hij ook actief zijn met Noorwegen op het WK.

Interesse vanuit de Premier League


Wat nu met Openda? Een vertrek van de Belgische spits lijkt bijna een zekerheid te worden met de komst van Sørloth. Er is alvast interesse vanuit de Premier League. De marktwaarde van Openda wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n 25 miljoen euro.

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