“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

De BeNeLiga is al een tijd van de radar verdwenen, maar achter de schermen leeft het idee nog altijd. Club Brugge en KRC Genk zien heel wat voordelen, terwijl KAA Gent-voorzitter Sam Baro zich een pak kritischer opstelt.

Club Brugge en Genk zien kansen

Het debat over een gezamenlijke Belgisch-Nederlandse competitie duikt geregeld opnieuw op. Vooral de financiële mogelijkheden spreken verschillende topclubs aan.

Volgens Het Laatste Nieuws ziet Club Brugge een grensoverschrijdende competitie als een logische volgende stap. CEO Bob Madou stelt dat grensoverschrijdende competities het enige overblijvende middel zijn om in de toekomst nog substantieel binnenlands mediageld te kunnen binnenhalen. Ook bij KRC Genk klinkt een gelijkaardig verhaal. Voorzitter Peter Croonen wijst op het commerciële potentieel van een grotere markt.

Markt van 30 miljoen mensen

Volgens Croonen kan een BeNeLiga het Belgische en Nederlandse voetbal financieel een stevige boost geven. "Door een BeNeLiga te creëren, spreek je meteen een markt van 30 miljoen mensen aan. Dat is commercieel gezien een compleet nieuw ecosysteem", vertelt hij aan de krant.

De Genkse voorzitter ziet verschillende mogelijkheden. Een volledig geïntegreerde competitie behoort tot de opties, maar ook grensoverschrijdende play-offs of een gezamenlijke bekercompetitie zouden volgens hem interessant kunnen zijn. Voorstanders hopen zo de kloof met de grootste Europese competities enigszins te verkleinen.

Sam Baro ziet grote nadelen

Bij KAA Gent klinkt een heel ander geluid. Voorzitter Sam Baro begrijpt de economische argumenten, maar plaatst grote vraagtekens bij een volwaardige BeNeLiga. Hij kan zich eventueel vinden in gezamenlijke play-offs, maar niet in een volledige fusie van beide competities. Toch ziet hij vooral sportieve risico's voor de Belgische clubs.



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Wat blijft er over voor België?

Baro vreest dat heel wat Belgische clubs hun plaats in de nationale top zouden verliezen. Hij schetst een concreet scenario. "Als je een volwaardige BeNeLiga opricht, dan spelen de Belgische clubs die vandaag op de vijfde of zesde plaats eindigen, plots voor de twaalfde, dertiende plaats. Is dat wat we willen? Ik denk het niet."

Daarmee raakt hij de kern van de discussie. Voorstanders wijzen op hogere inkomsten en internationale uitstraling, terwijl tegenstanders vrezen dat een groot deel van de Belgische clubs sportief en commercieel terrein zal verliezen. De vraag blijft dan ook of een grotere competitie de oplossing is, of net een bedreiging voor de eigen identiteit van de Pro League.