DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft zich versterkt met László Bénes. De 28-jarige Slowaakse middenvelder maakt de overstap van Union Berlin en ondertekent een contract tot 2030. Daarmee halen De Buffalo's een flinke brok ervaring in huis.

"Bénes is een technisch sterke centrale middenvelder die creativiteit, spelintelligentie en ervaring toevoegt aan de kern. De Slowaakse international genoot zijn opleiding bij MŠK Žilina en bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend parcours uit met passages bij Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel, FC Augsburg, Hamburger SV en Union Berlin."

"Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor het Turkse Kayserispor, waar hij in 32 wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en twee assists. Met László Bénes haalt KAA Gent een middenvelder in huis met een pak ervaring op het hoogste niveau", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

KAA Gent haalt creativiteit in huis: iedereen in de wolken met komst Benes

"Voorzitter Sam Baro benadrukt dat - na de komst van Christian Burgess - de club opnieuw bewust kiest voor extra leiderschap en maturiteit. Bénes moet niet alleen voor meer kwaliteit en rust zorgen, maar ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze jonge talenten."

Ook coach Rik De Mil is in de wolken met de komst van de nieuwe speler: "László is een ervaren middenvelder met een uitstekende professionele werkethiek. Hij brengt creativiteit en kwaliteit in het laatste deel van het veld en zal met zijn ervaring een belangrijke meerwaarde zijn voor onze jonge spelersgroep."

KAA Gent heeft een duidelijk plan met Benes

De Slowaakse international heeft een marktwaarde van 2,5 miljoen euro volgens Transfermarkt. Dit seizoen werd hij uitgeleend door Union Berlin aan het Turkse Kayserispor. Daar speelde hij 32 wedstrijden voor de Turkse club en was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists. De komende jaren kan hij ook in België en de Conference League laten zien waartoe hij in staat is, mara de nodige adelbrieven brengt hij sowieso al mee.

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