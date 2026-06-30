'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'
Foto: © photonews
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Vincent Janssen heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp FC gespeeld. De Nederlander leek naar de MLS te willen, maar er is nu wel een opmerkelijke ploeg naar boven gekomen als mogelijke nieuwe bestemming voor de Nederlander.

Marc Overmars deed enkele pogingen om het contract van Vincent Janssen bij Antwerp FC te verlengen. De sportief directeur van The Great Old had echter héél snel door dat het een verloren zaak was. De financiële eisen van Janssen - de aanvoerder verdiende de voorbije seizoenen drie miljoen euro per jaar op De Bosuil - zijn geen spek (meer) naar Antwerpse bek.

De voorbije weken waren er heel wat gegadigden. Onder meer RSC Anderlecht, KRC Genk en KAA Gent zagen wel wat in hem, maar de speler zelf leek geen zin meer te hebben in nog een nieuw avontuur in ons land en keek naar mogelijke andere bestemmingen.

Vincent Janssen heeft de ploegen voor het uitkiezen

De MLS of de zandbak werden daarbij meermaals naar boven gebracht. Zeker het Amerikaanse voetbal leek wel wat voor Vincent Janssen, die een Amerikaanse vrouw heeft en dus wel eens de andere kant van de Atlantische Oceaan zou willen ontdekken.

We schreven enkele weken geleden al dat het voetbalpensioen eveneens door het hoofd van Janssen spookt. De 31-jarige Nederlander speelde in Nederland en België, maar ook in Engeland én Mexico. Met Brondby komt er nu ook een Deense piste naar boven.

Deense piste komt de kop opsteken voor Vincent Janssen

"Brøndby IF staat op het punt een grote slag te slaan met de komst van Vincent Janssen! De 32-jarige Nederlandse spits rondt zijn overgang naar de Deense club uit de Superliga af als transfervrije speler, nadat zijn contract bij Royal Antwerp is afgelopen", klinkt het stellig in de Deense pers. 

Daarmee lijkt er plots een heel andere bestemming op komst te zijn voor Janssen. Als transfervrije speler heeft hij natuurlijk de tijd om te kiezen waarheen hij trekt, want hij hoeft geen rekening te houden met transferdeadlines. Toch zal hij zo snel mogelijk aan de slag willen gaan.

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