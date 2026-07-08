Anderlecht heeft akkoord: Nathan De Cat verhuist voor dit bedrag naar Hoffenheim

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 13 reacties
Anderlecht heeft akkoord: Nathan De Cat verhuist voor dit bedrag naar Hoffenheim
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Nathan De Cat lijkt bezig aan zijn laatste weken als speler van RSC Anderlecht. Het 17-jarige toptalent heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar TSG 1899 Hoffenheim en bereikte al een persoonlijk akkoord met de Duitse club.

Brandon Morren

Het is rond: 'Anderlecht heeft akkoord met Hoffenheim'

De transfer van Nathan De Cat naar TSG Hoffenheim is volledig rond. Volgens Sky Sport betaalt de Duitse club 17 miljoen euro, aangevuld met bonussen en een doorverkooppercentage voor Anderlecht. Nadat De Cat eerder al een persoonlijk akkoord bereikte, hebben nu ook beide clubs de handen geschud. Het 17-jarige toptalent reist snel naar Duitsland om zijn medische testen af te leggen.

De middenvelder zal bij Hoffenheim een contract tot 2031 ondertekenen. Dat kan ten vroegste op 19 juli, de dag waarop hij achttien wordt. Tot dan mag De Cat geen overeenkomst van die lengte tekenen.

Brandon Morren

'Anderlecht vangt minder dan verwacht voor De Cat'

Er duiken nieuwe details op over de nakende transfer van Nathan De Cat naar TSG Hoffenheim. Volgens Kicker betaalt de Duitse club 17 miljoen euro voor het 17-jarige toptalent van Anderlecht, maar dat bedrag is exclusief bonussen. Dat ligt voorlopig onder de 25 miljoen euro waarop paars-wit mikte.

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cat zelfs op 27 miljoen euro. Veel zal dus afhangen van de voorwaarden en de haalbaarheid van de extra bonussen. Een officiële bevestiging van beide clubs is er nog niet, maar de transfer zou zo goed als rond zijn. 

Nathan De Cat lijkt bezig aan zijn laatste weken als speler van RSC Anderlecht. Het 17-jarige toptalent heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar TSG 1899 Hoffenheim en bereikte al een persoonlijk akkoord met de Duitse club.

De Cat kiest voor Hoffenheim

Volgens Het Laatste Nieuws wil De Cat zijn carrière graag voortzetten in de Bundesliga. Anderlecht probeerde hem nog langer aan zich te binden en legde drie keer een verbeterd contractvoorstel op tafel, maar kon hem niet overtuigen.

Behoudens een opvallende ommekeer heeft de middenvelder daardoor zijn laatste wedstrijd voor paars-wit gespeeld. Met Hoffenheim zou hij een overeenkomst voor vier seizoenen hebben bereikt.

De timing speelt een belangrijke rol in het dossier. De Cat wordt op 19 juli 18 jaar en kan vanaf dat moment een langer contract ondertekenen. Spelers die nog geen 18 jaar oud zijn, mogen slechts een overeenkomst van maximaal drie jaar aangaan.

Verschil van zo'n vijf miljoen euro

Anderlecht en Hoffenheim moeten wel nog een akkoord vinden over de transfersom. De Brusselaars zouden mikken op ongeveer 25 miljoen euro, terwijl de Duitse club voorlopig 20 miljoen euro heeft geboden.

Lees ook... Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Het verschil bedraagt dus nog vijf miljoen euro, maar de verwachting is dat beide partijen snel dichter bij elkaar komen. Anderlecht beseft dat De Cat zelf duidelijk voor Hoffenheim kiest, terwijl de Duitsers de middenvelder graag zo snel mogelijk willen vastleggen.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 27 miljoen euro. Dat verklaart waarom paars-wit stevig vasthoudt aan zijn vraagprijs.

Grote meerwaarde voor Anderlecht

De Cat brak op jonge leeftijd door in het eerste elftal van Anderlecht. In totaal kwam hij 53 keer in actie voor de recordkampioen. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists.

Voor Anderlecht dreigt zo opnieuw een groot talent (te?) vroeg te vertrekken. Financieel kan de transfer wel een bijzonder belangrijke operatie worden. Wanneer Hoffenheim zijn bod nog verhoogt, lijkt niets een akkoord nog in de weg te staan.

13 reacties
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