Anderlecht pakt uit met opvallende samenwerking

RSC Anderlecht heeft een nieuwe samenwerking afgesloten met Foodmaker. Dat liet de club zelf weten via haar officiële kanalen. Het Belgische bedrijf wordt vanaf komend seizoen de officiële voedingspartner van paars-wit en zal zowel de eerste ploeg als de jeugdspelers op Neerpede ondersteunen.

Anderlecht wil de begeleiding van zijn spelers verder uitbreiden en legt daarbij meer nadruk op voeding. Foodmaker zal zorgen voor verse en gevarieerde maaltijden, zowel op de club als voor thuisgebruik.

Extra aandacht voor voeding

Vooral binnen de jeugdwerking moet de samenwerking een verschil maken. Jonge spelers brengen veel tijd door op Neerpede en combineren trainingen met school en wedstrijden. Anderlecht wil hen daarom niet alleen op het veld begeleiden, maar ook helpen bij hun herstel en dagelijkse voedingsgewoonten.

Dat past binnen de manier waarop de club zich opnieuw probeert te organiseren. Paars-wit wil de komende jaren weer structureel voor de prijzen spelen en investeert daarvoor niet alleen in de spelerskern. Ook de medische staf, de fysieke begeleiding en de werking rond de jeugdopleiding krijgen steeds meer aandacht.

Foodmaker zichtbaar op de shirts

De nieuwe partner zal ook duidelijk zichtbaar zijn binnen de club. Het logo van Foodmaker komt op de shirts van alle jeugdploegen van Anderlecht te staan. Daarnaast verschijnt het bedrijf op de trainingskledij van de eerste ploeg. Bij RSCA Futures krijgt Foodmaker zelfs een plaats op de voorkant van het wedstrijdshirt.

Foodmaker begon in 1996 met een saladbar en groeide later uit tot een producent van verse maaltijden. Het bedrijf verkoopt zijn producten ondertussen in verschillende Europese landen en heeft ook eigen vestigingen in België.





De CEO van Foodmaker, Lieven Vanlommel, noemt gezonde voeding een belangrijke basis voor goede prestaties. "Daarom zijn we trots dat we samen met RSC Anderlecht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers van vandaag én de kampioenen van morgen", vertelde ze via de clubwebsite van Anderlecht.

Voor Anderlecht is het opnieuw een investering in Neerpede, dat al jarenlang een van de belangrijkste pijlers van de club vormt.