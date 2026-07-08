Cruciale week breekt aan: nog één deadline scheidt Antwerp van duidelijkheid

Royal Antwerp FC blijft voorlopig in handen van Paul Gheysens, maar de onzekerheid rond de eigendomsstructuur is nog lang niet verdwenen. De voorzitter kreeg extra tijd om een belangrijke schuld af te lossen, terwijl gesprekken over een mogelijke instap van nieuwe investeerders doorgaan.

Royal Antwerp FC blijft voorlopig in een wachtkamer zitten. De club weet nog altijd niet hoe de machtsverhoudingen aan de top er binnen enkele weken zullen uitzien, terwijl voorzitter Paul Gheysens koortsachtig naar een financiële oplossing zoekt.

Antwerp blijft afhankelijk van akkoord rond aandelen

De kern van het dossier ligt bij een lening die Gheysens moet terugbetalen aan Fasanara. Over de precieze omvang lopen de cijfers uiteen, maar het zou gaan om 6,5 tot 10 miljoen euro. Om dat bedrag vrij te maken, wordt al langer gesproken over de verkoop van een deel van zijn aandelen in Antwerp.

Een eerste deadline, die was 30 juni, verstreek zonder betaling maar dat leidde niet meteen tot een machtswissel. Het investeringsfonds gaf Gheysens bijkomende tijd tot 14 juli. Dat uitstel voorkomt voorlopig dat het dossier in een juridisch veel complexere fase terechtkomt.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt nog steeds onderhandeld met een groep rond Wouter Vandenhaute. De voormalige voorzitter van Anderlecht wordt al langer genoemd als een centrale figuur in een mogelijke instap bij Antwerp. Ook een Nederlandse partij zou belangstelling tonen, al lijkt dat spoor momenteel minder ver gevorderd.

Sportieve toekomst hangt mee af van bestuurskamer

De onzekerheid bovenaan straalt onvermijdelijk af op de rest van de club. Antwerp moet zijn selectie verder uitbouwen en zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, maar grote beslissingen worden moeilijker zolang niet duidelijk is wie straks financieel en bestuurlijk de lijnen uitzet.





Een gedeeltelijke verkoop lijkt daarom het meest realistische scenario. Gheysens zou op die manier middelen kunnen vrijmaken zonder noodzakelijk volledig uit de club te verdwijnen. Of de supporters een constructie aanvaarden waarin hij voorzitter blijft, is een andere vraag.

Fasanara zelf heeft weinig belang bij het langdurig beheren van een voetbalclub. Een onmiddellijke overname zou vooral extra juridische en operationele problemen veroorzaken. Daarom krijgt Gheysens nog één laatste kans om zelf een oplossing uit te werken.

De klok tikt intussen genadeloos verder. Tegen 14 juli moet er duidelijkheid zijn, want nogmaals uitstel lijkt uitgesloten.