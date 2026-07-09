'Anderlecht vangt meer voor De Cat, handtekening nog tien dagen uitgesteld om opvallende reden'

Er was de voorbije dagen en weken veel te doen over Nathan De Cat. Hoeveel die zou gaan opleveren voor RSC Anderlecht en naar waar zou hij gaan trekken? Dat waren de hamvragen. Nu lijkt er wel degelijk een vergelijk te zijn op alle fronten.

Het ging de voorbije dagen wat op en af. Meer miljoenen, minder miljoenen: niemand was nog zeker van hoeveel Nathan De Cat uiteindelijk zou gaan opleveren voor RSC Anderlecht als hij zou vertrekken naar zijn nieuwe club.

Eens De Cat achttien jaar wordt, zal hij wel degelijk vertrekken. En dat zal wel degelijk naar Hoffenheim zijn, zo klinkt het. Nog een tiental dagen wachten dus en dan zal er een vergelijk kunnen worden ondertekend door De Cat, Anderlecht en Hoffenheim.

RSC Anderlecht en Hoffenheim raken eruit: handtekening wordt binnen tien dagen gezet

Paars-wit mikte op 25 miljoen euro, Hoffenheim leek aanvankelijk niet verder te willen gaan dan zeventien miljoen euro en een aantal bonussen. De Cat zelf zette ook de nodige druk met een persoonlijk akkoord met de Duitse club.

Eerder had hij al geweigerd om een nieuw contract te tekenen bij paars-wit om zo zijn club in een betere onderhandelingspositie te zetten. Toch is er ondertussen een vergelijk gevonden waar iedereen zich wel zal kunnen mee verzoenen.

RSC Anderlecht en Hoffenheim vinden vergelijk voor 20 miljoen euro + 4 miljoen euro bonussen

Volgens Het Laatste Nieuws is het uiteindelijke bedrag dat zal worden neergeteld voor de jongeling van RSC Anderlecht zo'n 20 miljoen euro, met ook nog eens 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen die kunnen worden bijgevoegd.





De Cat nestelt zich met deze deal in de top drie van duurste uitgaande transfers van paars-witte jeugdproducten. Jeremy Doku is op dit moment recordhouder. Hij was 18 toen Stade Rennes in 2020 26 miljoen euro op tafel legde. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 27 miljoen euro, maar het uiteindelijke bedrag zal dus iets lager liggen voor de verkoop van de paars-witte parel.