Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct

KRC Genk wordt vlak voor de start van het nieuwe seizoen met een dubbele trainerscrisis geconfronteerd. Na het nakende vertrek van Nicky Hayen stapt nu ook Johan Van Rumst onverwacht op, waardoor de technische staf plots helemaal moet worden hertekend.

KRC Genk ziet tijdens de voorbereiding alles in het honderd lopen. Hoewel de Limburgers al twee oefenzeges konden boeken tegen Eendracht Termien (1-5) en tegen SK Beveren (2-1), zijn er enorme struikelblokken kort voor de hervatting van het seizoen.

Van Rumst stapt plots op

Zo zal Nicky Hayen de club spoedig verlaten. De T1 van Racing trekt naar Burnley, dat is al enkele dagen geweten. Tijdens de oefenwedstrijd tegen SK Beveren nam T2 Johan Van Rumst plaats op de bank. Hij nam het roer héél even over, maar daar blijft het ook bij.

Want volgens Het Laatste Nieuws stapt Van Rumst per direct op bij de Smurfen, een complete verrassing, zo lijkt. De assistent-coach was een van de kandidaten om Hayen op te volgen in zijn rol, al zal dit dus niet gebeuren.

Genk verliest T1 én T2 in enkele dagen

Waarom Van Rumst per direct vertrekt is nog niet geweten, maar opvallend is het zeker. Op enkele dagen tijd verliest Genk niet alleen zijn T1, maar ook zijn T2. Iets wat iedere club kan missen als kiespijn, zeker midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van Rumst kwam in 2018 naar de club maar volgde Philippe Clement ook naar Club Brugge en later AS Monaco. Bij de Franse club liep zijn avontuur in juni 2023 ten einde. In januari 2025 kwam hij opnieuw bij Racing Genk terecht, waar hij trainer van Jong Genk werd.





Hij stond er 28 wedstijden lang aan het roer, tot hij begin dit jaar assistent werd van Nicky Hayen bij de A-ploeg. Genk moet daardoor in allerijl op zoek naar een nieuwe hoofdcoach én een nieuwe assistent.

De sportieve leiding krijgt weinig tijd om de technische staf opnieuw op te bouwen. Intussen loopt de voorbereiding gewoon door, terwijl de spelersgroep voorlopig zonder vaste sportieve leiding richting competitiestart moet werken.