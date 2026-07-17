KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge werd vorig seizoen kampioen in de Jupiler Pro League, KV Kortrijk werd tweede in de Challenger Pro League. Aankomend seizoen zullen ze opnieuw tegen elkaar strijden en ondertussen aast Kortrijk ook op een Bruggeling: Shandre Campbell.

Het wordt een bijzonder drukke zomer bij Club Brugge, zowel op inkomend als op uitgaand vlak. Dat is ondertussen al duidelijk en met de nakende deal rond Christos Tzolis en daarna mogelijk ook nog deals met Onyedika, Ordonez en anderen zal het druk blijven.

Er zijn echter nog andere spelers die mogelijk de club zullen verlaten. Ook Shandre Campbell is een van die spelers. Volgens diverse bronnen zou die niet meteen nog een toekomst hebben op Jan Breydel, nadat hij vooral kansen kreeg bij Club NXT.

KV Kortrijk wil Shandre Campbell van Club Brugge kopen

KV Kortrijk is nu komen aandringen voor de speler. Zij zouden er de 21-jarige winger graag zo snel mogelijk bij hebben. Opvallend: het gaat niet zoals gedacht om een huurconstructie, maar wel degelijk om een definitieve transfer van de flankspeler.

De Zuid-Afrikaanse flankaanvaller Shandre Campbell streek in 2024 neer in Brugge, waar hij voornamelijk uitkwam voor Club NXT. Club betaalde toen 800.000 euro aan het Zuid-Afrikaanse SuperSport United, waarna hij meteen indruk maakte bij de beloften.

Kan Shandre Campbell bij KV Kortrijk doorbreken op het hoogste niveau?

Afgelopen seizoen kreeg hij ook wat speelminuten bij de A-kern, waarin hij onder meer een knappe goal maakte tegen Zulte Waregem. Verder dan 94 speeldagen op het hoogste niveau kwam hij niet, al scoorde hij ook een doelpunt in de Croky Cup.

Een definitieve doorbraak van de Zuid-Afrikaan ligt moeilijk bij Club Brugge. En dus hebben ze nu een oplossing gezocht bij KV Kortrijk. De marktwaarde van de speler is momenteel ongeveer een miljoen euro, maar het is niet geweten hoeveel De Kerels voor hem (zullen) betalen. Michiel Jonckheere werkte als assistent van Hayen al met Campbell en kent dus ook zijn talenten.

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