Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

Werk aan de winkel voor Club Brugge. Terwijl blijkt dat heel wat spelers er voor de Supercup waarschijnlijk nog niet bij zullen zijn, hebben ze nu ook een oefenwedstrijd tegen Heerenveen verloren. De Nederlanders kwamen met 2-3 winnen tegen blauw-zwart.

Club Brugge boekte in de voorbereiding als een 4-2-overwinning tegen KV Kortrijk en een 1-3 nederlaag tegen Feyenoord. En dus was het zaak om tegen het nummer acht uit de Eredivisie opnieuw aan te knopen met een overwinning voor het vertrouwen.

Doelman Yann Sommer mocht nog niet aan de wedstrijd beginnen voor Club Brugge en ook op diverse andere plaatsen waren er niet meteen de verwachte namen actief - onder meer de internationals zijn natuurlijk nog op vakantie bij blauw-zwart.

Club Brugge speelt 120 minuten tegen Heerenveen en verliest

Tsawa mocht wel meteen beginnen, terwijl we ook Lemaréchal zagen en voorin Tresoldi, Diakhon en Forbs aan de wedstrijd mochten beginnen. Wie van hen binnen een dikke maand nog op Jan Breydel zal rondlopen? Dat zal nog moeten blijken. Tot dan is het zaak voor Ivan Leko om zo goed als kwaad te proberen puzzelen aan een zo competitief mogelijk team, al zal dat gezien de basisploeg van vrijdagavond niet makkelijk zijn.

Names for kick-off. 📝 pic.twitter.com/1LmVXguKEj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2026

De wedstrijd zelf dan? Die begon nochtans vrij goed voor Club Brugge met een vroege voorsprong via Tresoldi, maar daarna liep het helemaal verkeerd tegen de middenmotor uit de Eredivisie. Vente en Trenskow zorgden voor een snelle 1-2, op het uur kon Trenskow met zijn tweede van de avond zelfs 1-3 maken. Diep in het vierde halfuur kon Vermant nog milderen vanop de strafschopstip: 2-3 was de eindstand op die manier. Voor de Nederlanders een nieuwe overwinning, voor de Bruggelingen een nieuw werkpunt.





Club Brugge speelde met: Jackers (60’ Argus), Siquet (60’ Sabbe), Osuji (60’ Spileers), Coulibaly (60’ Meijer), Garcia (60’ Gomez, 105’ Okon), Onyedika (60’ Audoor), Tsawa (60’ Vetlesen), Lemaréchal (60’ Ly, 90’ Vasovic), Forbs (60’ Campbell), Tresoldi (60’ Vermant), Diakhon (60’ Koren, 105’ Amengai).