Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

Het WK zit er zo goed als op. En dus kunnen we opnieuw verder kijken naar een aantal andere zaken. Te beginnen met in ons land binnenkort alweer de Supercup tussen kampioen Club Brugge en bekerwinnaar Union SG. Voor de Bruggelingen wordt dat puzzelen.

Het wordt een ongezien probleem voor Ivan Leko stilaan om een competitief elftal aan de aftrap te krijgen voor de Supercup eind juli. Heel veel spelers zullen er niet bij zijn namens Club Brugge en zo voor leegtes zorgen in de selectie.

Nog los van het feit dat Christos Tzolis waarschijnlijk zal vertrekken naar Arsenal en mogelijk ook enkele andere sterkhouders zullen vertrekken, zijn er nog veel meer problemen. Om te beginnen: zijn de nieuwkomers al genoeg gerodeerd?

Wat met de nieuwkomers en de internationals bij Club Brugge?

Yann Sommer, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic zorgen voor een nieuwe Zwitserse enclave binnen Club Brugge, maar de vraag is of zij al klaar zijn voor de strijd. Ivan Leko zal vermoedelijk niet meteen risico's nemen vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Tweede groot probleem: de internationals. De Rode Duivels haalden de kwartfinale op het WK, waardoor Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys tot 10 juli actief waren in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Werk aan de winkel voor Ivan Leko in de strijd naar een fit elftal voor de Supercup tegen Union SG

Zij hebben nog verlof tot 28 juli, weet Het Nieuwsblad nu te melden. En dan komt de Supercup op 31 juli misschien wel heel erg snel, al zijn de drie natuurlijk wel actief bezig gebleven de voorbije maand op het Wereldkampioenschap zelf.





Romeo Vermant en Raphael Onyedika zouden tegen dan wél opnieuw fit zijn voor de strijd, al is de vraag of die tweede dan al niet bezig zal zijn met een transfer. En met Ludovit Reis en Cisse Sandra zijn er tegen Heerenveen alvast nog twee spelers niet bij vanwege overbelasting, al hebben zij nog wel twee weken de tijd.