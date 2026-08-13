"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Royal Antwerp FC trekt op speeldag 2 naar KV Kortrijk. De Great Old wil zes op zes na de zege tegen SK Beveren. KVK mikt op zijn eerste punten na de 3-0 tegen Club Brugge. Matthew Anderson (22) is op zijn hoede voor de bezoekers.

Anderson moest de hele wedstrijd bij de les zijn

Anderson speelde de hele wedstrijd tegen Club Brugge, maar ook hij kon de nederlaag niet voorkomen. De jonge Schot speelde een degelijke partij, al stond hij met Carlos Forbs wel tegenover een pittige tegenstander.

"Forbs is echt ongelofelijk snel", vertelt Anderson aan Het Laatste Nieuws. Hij geeft aan dat hij negentig minuten zeer goed bij de les moest blijven. Forbs kon zich door het tactische plan van KVK slechts een aantal keren doorzetten, zag Anderson wel.

Een operatie net na het seizoen

Hij vond dat Kortrijk een goede partij speelde tegen de landskampioen. Hij vindt het zonde dat de West-Vlamingen hun momenten niet gegrepen hebben.

Anderson was vorig seizoen een basispion in het team van Michiel Jonckheere. Hij speelde een goed seizoen en deelde negen assists uit. Hij had nochtans veel last van een enkelblessure, waarvoor hij meteen na het seizoen een ingreep onderging. Hij stond even aan de kant, maar raakte net op tijd klaar voor Club en is intussen topfit.

Antwerp heeft fantastische fans

De ex-speler van de B-ploeg van Celtic en Admira Wacker kijkt komend weekend Antwerp in de ogen. Hij heeft heel veel zin om opnieuw in het eigen Guldensporenstadion te spelen. Hij is op zijn hoede voor stamnummer één, dat tegen Beveren een achterstand omzette in een zege.

"Ik zag Antwerp trouwens aan het werk tegen Beveren", vertelt hij. "Ook hun fans zijn fantastisch. De sfeer zal dus hoe dan ook top zijn. Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub, maar desondanks willen we hen het leven zuur maken."

KVK wil nul op negen vermijden

KVK raapt het best één of meerdere punten tegen Antwerp. Op speeldag drie trekt het naar Anderlecht. Als het van Antwerp verliest, komt een nul op negen plots dichtbij. Aan Anderson en co om dat te vermijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Kortrijk - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (15/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Kortrijk
Matthew Anderson

Meer nieuws

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

19:00
Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

18:00
Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

18:35
1
'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

17:25
1
Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

17:30
LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

15:46
Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

16:25
'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'

'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'

15:20
1
Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

15:40
2
PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

15:00
'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

14:30
Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

13:40
1
Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

14:00
5
🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

13:00
16
Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

12:30
14
‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

12:00
In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

09:15
8
Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Analyse

Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto

11:40
31
KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

10:55
Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

11:10
KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

10:10
LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

10:00
‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

09:45
6
📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens De derde helft

📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens

08:50
LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

08:16
1
Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

07:45
Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

07:00
2
Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

06:30
1
17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

23:00
Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

22:59
Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

22:30
6
Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

22:20
23
De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden Analyse

De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden

21:30
Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

21:00
'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

20:30
2
'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/08 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst Goro Goro over Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku FCBalto FCBalto over Anderlecht - PAOK: - FCBalto FCBalto over KAA Gent - IFK Göteborg: - E. Stoefs E. Stoefs over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Joe Joe over Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws Demogorgon Demogorgon over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel Rik Dezadeleer Rik Dezadeleer over Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League JaKu JaKu over 'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved