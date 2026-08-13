Royal Antwerp FC trekt op speeldag 2 naar KV Kortrijk. De Great Old wil zes op zes na de zege tegen SK Beveren. KVK mikt op zijn eerste punten na de 3-0 tegen Club Brugge. Matthew Anderson (22) is op zijn hoede voor de bezoekers.

Anderson moest de hele wedstrijd bij de les zijn

Anderson speelde de hele wedstrijd tegen Club Brugge, maar ook hij kon de nederlaag niet voorkomen. De jonge Schot speelde een degelijke partij, al stond hij met Carlos Forbs wel tegenover een pittige tegenstander.

"Forbs is echt ongelofelijk snel", vertelt Anderson aan Het Laatste Nieuws. Hij geeft aan dat hij negentig minuten zeer goed bij de les moest blijven. Forbs kon zich door het tactische plan van KVK slechts een aantal keren doorzetten, zag Anderson wel.

Een operatie net na het seizoen

Hij vond dat Kortrijk een goede partij speelde tegen de landskampioen. Hij vindt het zonde dat de West-Vlamingen hun momenten niet gegrepen hebben.

Anderson was vorig seizoen een basispion in het team van Michiel Jonckheere. Hij speelde een goed seizoen en deelde negen assists uit. Hij had nochtans veel last van een enkelblessure, waarvoor hij meteen na het seizoen een ingreep onderging. Hij stond even aan de kant, maar raakte net op tijd klaar voor Club en is intussen topfit.

Antwerp heeft fantastische fans

De ex-speler van de B-ploeg van Celtic en Admira Wacker kijkt komend weekend Antwerp in de ogen. Hij heeft heel veel zin om opnieuw in het eigen Guldensporenstadion te spelen. Hij is op zijn hoede voor stamnummer één, dat tegen Beveren een achterstand omzette in een zege.





"Ik zag Antwerp trouwens aan het werk tegen Beveren", vertelt hij. "Ook hun fans zijn fantastisch. De sfeer zal dus hoe dan ook top zijn. Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub, maar desondanks willen we hen het leven zuur maken."

KVK wil nul op negen vermijden

KVK raapt het best één of meerdere punten tegen Antwerp. Op speeldag drie trekt het naar Anderlecht. Als het van Antwerp verliest, komt een nul op negen plots dichtbij. Aan Anderson en co om dat te vermijden.