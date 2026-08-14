Niet de juiste coach, spelers en transfers? Van Der Elst maakt nu al de rekening van KRC Genk

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Niet de juiste coach, spelers en transfers? Van Der Elst maakt nu al de rekening van KRC Genk
Foto: © photonews
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KRC Genk begon het nieuwe seizoen met ambities, maar Franky Van der Elst ziet voorlopig weinig reden tot optimisme. De analist stelt zich vragen bij de coach, de samenstelling van de kern en de transferstrategie van de Limburgers.

Thorup krijgt meteen kritiek

Franky Van der Elst heeft in Het Nieuwsblad zijn twijfels uitgesproken over KRC Genk en vooral over de mentaliteit die de ploeg momenteel uitstraalt. De oud-international keek de wedstrijd tegen Zulte Waregem opnieuw en zag vooral hoe Genk een gewonnen gewaande wedstrijd alsnog uit handen gaf.

Volgens Van der Elst lag daar een fundamenteel probleem bloot. Bij de 2-1 zag hij een situatie die Genk volgens hem eenvoudig had moeten verdedigen. “Het kleinste kind weet dat dat gaat gebeuren. Slaapkoppen!”, klinkt het scherp in Het Nieuwsblad.

De kritiek raakt ook Jess Thorup. De 56-jarige Deen is sinds deze zomer trainer van Genk en tekende een contract tot 2029. Het is zijn tweede passage in Limburg, nadat hij in 2020 slechts 39 dagen aan het roer stond. Thorup werkte nadien onder meer bij FC Kopenhagen, FC Augsburg en Al Ahly en werd in Denemarken meerdere keren kampioen.

Een trainer zonder gif?

Van der Elst vindt dat Thorup langs de zijlijn niet het type coach is dat zijn ploeg voortdurend opjaagt. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, maar volgens de analist moet Genk op het veld wel veel meer agressiviteit tonen.

“Ik zie in dit Genk geen titelkandidaat”, stelt Van der Elst in de krant. Hij vindt dat Genk tegen Zulte Waregem te lang op een laag tempo speelde en daardoor de tegenstander de kans gaf om opnieuw in de wedstrijd te komen.

Thorup kent het Belgische voetbal overigens goed. Voor zijn eerste Genkse passage leidde hij KAA Gent naar een tweede plaats in de competitie. Genk benadrukte bij zijn aanstelling dat hij ervaring heeft, aanvallend voetbal nastreeft en eerder al prijzen won met FC Midtjylland, FC Kopenhagen en Al Ahly.

Erenbjerg: juiste puzzelstuk?

Van der Elst kijkt niet alleen naar de trainer. Ook de transferpolitiek roept vragen op. Een opvallende naam daarbij is Jeppe Erenbjerg, de Deense middenvelder die deze zomer van Zulte Waregem naar Genk verhuisde.

Erenbjerg, geboren in 2000, brak in België door bij Zulte Waregem. Daar was hij vorig seizoen goed voor 13 doelpunten en 5 assists. Genk betaalde naar verluidt ongeveer 5,5 miljoen euro en gaf hem een contract tot 2030.

Van der Elst betwijfelt echter of Erenbjerg wel het ontbrekende puzzelstuk was. “Erenbjerg is een mooie voetballer, maar of hij de beste transfer was met de puzzelstukjes die ze al hadden liggen, dat weet ik niet”, zegt hij.

Meer agressiviteit nodig

Daarmee komt de kern van zijn analyse neer op meer dan alleen de trainer, maar de hele spelerskern. Volgens Van der Elst is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Genk wil verzorgd en aantrekkelijk voetbal brengen, maar mist volgens hem een bepaalde intensiteit wanneer het moeilijk wordt.

De resultaten in de voorbereiding versterken zijn twijfels. Genk verloor met 4-0 van AZ en 4-0 van Bayer Leverkusen, terwijl de overwinning tegen FC Twente volgens Van der Elst evenmin overtuigend was.

De boodschap is duidelijk: als Genk opnieuw bovenaan wil meedoen, volstaat mooi voetbal niet. De ploeg moet volgens Van der Elst sneller, scherper en vooral agressiever worden. Anders dreigt een herhaling van het probleem van vorig seizoen, toen Genk Play-off 1 miste.

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