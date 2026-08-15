🎥 Opnieuw discussie zoals bij Hasselt-Dender: werd KRC Genk hier benadeeld tegen Westerlo?

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
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🎥 Opnieuw discussie zoals bij Hasselt-Dender: werd KRC Genk hier benadeeld tegen Westerlo?
Foto: © photonews
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KRC Genk en Westerlo maakten er zaterdagavond meteen een bijzonder bewogen eerste helft van. Naast vier doelpunten zorgde vooral een afgekeurde Genk-treffer voor discussie, nadat de VAR snel oordeelde dat de bal niet volledig over de doellijn was.

KRC Genk heeft het niet makkelijk gehad in de eerste helft tegen KVC Westerlo. De Limburgers kwamen na zeven minuten spelen al op achterstand nadat er bijzonder kinderlijk werd verdedigd bij het openingsdoelpunt. Congreve legde makkelijk af tot bij Ourega, die de score opende.

Nadien kon Genk al snel juichen, maar niet lang. Rafiu Durosinmi legde de bal af, waarna Bangoura zijn voet er kon tegen zetten. Via Westerlo-doelman Andreas Jungdal leek de bal binnen te gaan, maar scheidsrechter Lawrence Visser liet doorspelen.

Doelpunt Genk terecht afgekeurd?

Jungdal hield de bal in de lucht nog uit zijn doel, al blijft de vraag of het leer nu volledig over de lijn was of niet. De VAR moest er in ieder geval niet lang naar kijken. Na een korte tijd besloot de videoref dat het leer niet over de lijn was. Toch is er heel wat discussie over de fase. Oordeel vooral zelf na het bekijken van de beelden.

Het doet veel denken aan een fase van Sporting Hasselt - Dender in de Challenger Pro League op vrijdag. Dender scoorde de gelijkmaker, al werd het doelpunt afgekeurd omdat de bal niet volledig over de lijn zou zijn geweest.

Na de afgekeurde goal liep het verder mis voor Genk. Smets werkte een voorzet in eigen doel met een klein tikje waardoor het al snel 0-2 stond. Het draaide allemaal vierkant bij de Limburgers, maar toch konden ze het evenwicht nog herstellen voor de pauze.

Rafiu Durosinmi scoorde de aansluitingstreffer vanop de stip na een goedkope strafschop voor hands. Volgens de regels een terechte penalty, al ziet de gemiddelde voetballiefhebber ze minder graag gegeven worden. Nog geen twee minuten later was het Bryan Heynen die er op aangeven van Ito 2-2 van kon maken. Zo werd het een bijzonder spectaculaire eerste helft.

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