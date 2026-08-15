📷 Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert met pakkend eerbetoon

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
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📷 Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert met pakkend eerbetoon
Foto: © photonews
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De Cegeka Arena stond zaterdagavond niet alleen in het teken van Genk-Westerlo. Voor de aftrap namen spelers en supporters op pakkende wijze afscheid van Michiel Vandeweert, de trouwe Genk-fan die eerder deze week op 28-jarige leeftijd overleed.

Racing Genk neemt het zaterdagavond op tegen KVC Westerlo. Voor beide ploegen ligt er meteen heel wat druk op. De Limburgers gaven afgelopen weekend een voorsprong kinderlijk uit handen tegen Zulte Zulte Waregem waardoor het zelfs nog met 2-1 verloor. De Kemphanen gingen op hun beurt met 1-5-onderuit tegen Union.

Het verleden wees al vaker uit dat wedstrijden tussen Genk en Westerlo voor spektakel kunnen zorgen. Nu ze allebei een 0 op 6 moeten voorkomen zal het waarschijnlijk niet anders zijn. Toch gaat het zaterdag niet enkel over voetbal in de Cegeka Arena.

Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert

De wedstrijd krijgt namelijk wat emotionele lading omwille van het overlijden van Michiel Vandeweert. Hij werd 28 jaar oud en overleed eerder deze week. Michiel leed aan progeria en werd een van de oudste, en meest bekende, personen ter wereld met de ziekte. Hij hield zich met allerlei zaken bezig maar was vooral ook een grote Genk-supporter. Zijn uitvaart vindt maandag plaats in het stadion van de Limburgers. 

Maar ook zaterdag werd de tijd genomen om stil te staan bij zijn overlijden. Zijn vaste plaats in het stadion werd mooi aangekleed. De thuissupporters zorgden voor een prachtige tifo die een kwartier voor tijd werd gehesen. De handen gingen toen een eerste keer op elkaar. De tifo beeldde Michiel af met een sjaal van Genk. Ook de Westerlo-fans hingen een spandoek op ter nagedachtenis. 

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Voor de wedstrijd werd er een pakkend eerbetoon gehouden voor Michiel. Er werden foto's getoond op de grote schermen in het stadion terwijl de handen opnieuw massaal op elkaar gingen. Zijn naam werd gescandeerd voor de wedstrijd en ook tijdens. Michiel zal gemist worden in de Cegeka Arena en ver daarbuiten. 

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