Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes

Royal Antwerp FC heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd gewonnen. De Great Old haalde het met 0-3 op bezoek bij KV Kortrijk, dat na twee speeldagen nog altijd zonder punten blijft.

Kortrijk begint het best

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken in het Guldensporenstadion. Kortrijk nam meteen het initiatief en kreeg al vroeg een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Een lage voorzet bereikte Masui, maar die kon de bal net niet binnenduwen.

Ook daarna bleef Kortrijk voor gevaar zorgen. Vooral Zuid-Afrikaan Campbell was bedrijvig. Hij kreeg na negen minuten ruimte om richting de verste hoek te mikken, maar zijn poging ging net naast. Even later probeerde hij het opnieuw na een lange bal van Ambrose. Opnieuw ontbrak de precisie. Antwerp had moeite om in zijn ritme te komen, maar sloeg op het halfuur wel genadeloos toe.

Valencia breekt de ban

In de 31ste minuut kwam Antwerp tegen de gang van het spel in op voorsprong. Kortrijk kreeg een voorzet van Somers niet weggewerkt, waarna Anthony Valencia in de zestien kon aanleggen. Zijn lage schot verdween langzaam maar zeker in doel: 0-1.

Kortrijk probeerde te reageren, maar Antwerp kreeg daarna meer controle. Frey leek zelfs de voorsprong te verdubbelen toen hij een voorzet van Tsunashima binnenkopte. De Zwitser stond echter buitenspel, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Vlak voor rust vroeg Valencia nog om een strafschop nadat hij in de zestien neerging, maar scheidsrechter Laforge wilde daar niets van weten. Antwerp trok met een 0-1-voorsprong naar de kleedkamers.





Kortrijk laat kansen liggen

Na de pauze ging Kortrijk opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Campbell probeerde het al vroeg, maar zijn schot ging over. Even later kreeg Koyalipou een uitgelezen mogelijkheid. Hij werd alleen voor doelman Nozawa gezet, maar raakte de bal volledig verkeerd.

Ook een nieuwe poging van Campbell werd nog van de lijn gehaald door Rein van Helden. Kortrijk kreeg kansen, maar de afwerking ontbrak. Antwerp bleef ondertussen loeren op de tegenaanval. Die aanpak leverde in de 66ste minuut de tweede treffer op.

Valencia en Van Helden maken het af

Valencia maakte zich los van zijn tegenstander en koos verrassend voor een schot in plaats van een voorzet. Zijn poging zeilde over doelman Ilic heen in de verste hoek: 0-2.

Daarmee was de wedstrijd vrijwel beslist. Kortrijk bleef proberen, maar Antwerp kwam nauwelijks nog in de problemen. Tien minuten voor tijd werd het zelfs 0-3. Een hoekschop viel aan de tweede paal bij Rein van Helden, die de bal beheerst via de grond binnenwerkte.

Antwerp mag daardoor met zes op zes aan de competitie beginnen. Kortrijk blijft achter met nul punten uit twee wedstrijden.