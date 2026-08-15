Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 2 reacties
Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Royal Antwerp FC heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd gewonnen. De Great Old haalde het met 0-3 op bezoek bij KV Kortrijk, dat na twee speeldagen nog altijd zonder punten blijft.

Kortrijk begint het best

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken in het Guldensporenstadion. Kortrijk nam meteen het initiatief en kreeg al vroeg een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Een lage voorzet bereikte Masui, maar die kon de bal net niet binnenduwen.

Ook daarna bleef Kortrijk voor gevaar zorgen. Vooral Zuid-Afrikaan Campbell was bedrijvig. Hij kreeg na negen minuten ruimte om richting de verste hoek te mikken, maar zijn poging ging net naast. Even later probeerde hij het opnieuw na een lange bal van Ambrose. Opnieuw ontbrak de precisie. Antwerp had moeite om in zijn ritme te komen, maar sloeg op het halfuur wel genadeloos toe.

Valencia breekt de ban

In de 31ste minuut kwam Antwerp tegen de gang van het spel in op voorsprong. Kortrijk kreeg een voorzet van Somers niet weggewerkt, waarna Anthony Valencia in de zestien kon aanleggen. Zijn lage schot verdween langzaam maar zeker in doel: 0-1.

Kortrijk probeerde te reageren, maar Antwerp kreeg daarna meer controle. Frey leek zelfs de voorsprong te verdubbelen toen hij een voorzet van Tsunashima binnenkopte. De Zwitser stond echter buitenspel, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Vlak voor rust vroeg Valencia nog om een strafschop nadat hij in de zestien neerging, maar scheidsrechter Laforge wilde daar niets van weten. Antwerp trok met een 0-1-voorsprong naar de kleedkamers.

Kortrijk laat kansen liggen

Na de pauze ging Kortrijk opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Campbell probeerde het al vroeg, maar zijn schot ging over. Even later kreeg Koyalipou een uitgelezen mogelijkheid. Hij werd alleen voor doelman Nozawa gezet, maar raakte de bal volledig verkeerd.

Ook een nieuwe poging van Campbell werd nog van de lijn gehaald door Rein van Helden. Kortrijk kreeg kansen, maar de afwerking ontbrak. Antwerp bleef ondertussen loeren op de tegenaanval. Die aanpak leverde in de 66ste minuut de tweede treffer op.

Valencia en Van Helden maken het af

Valencia maakte zich los van zijn tegenstander en koos verrassend voor een schot in plaats van een voorzet. Zijn poging zeilde over doelman Ilic heen in de verste hoek: 0-2.

Daarmee was de wedstrijd vrijwel beslist. Kortrijk bleef proberen, maar Antwerp kwam nauwelijks nog in de problemen. Tien minuten voor tijd werd het zelfs 0-3. Een hoekschop viel aan de tweede paal bij Rein van Helden, die de bal beheerst via de grond binnenwerkte.

Antwerp mag daardoor met zes op zes aan de competitie beginnen. Kortrijk blijft achter met nul punten uit twee wedstrijden.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Kortrijk

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

.. .. over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 Arthur Shelby Arthur Shelby over KRC Genk - Westerlo: 0-2 Looboo Looboo over Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes MALYNWA MALYNWA over 'KV Mechelen slaat toe en plukt verdediger weg bij Dender' Soloria Soloria over KV Kortrijk - Antwerp: 0-3 aggrolites aggrolites over Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union FCBalto FCBalto over Union SG - Zulte Waregem: 0-0 ZWaregem ZWaregem over 🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem Canard-i Canard-i over Ooit opzijgeschoven bij Anderlecht, nu is 20 miljoen euro niet genoeg Eldonte Eldonte over Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved