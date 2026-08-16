Reactie KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..."

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
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KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..."
Foto: © photonews
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Een afgekeurde treffer blijft nazinderen na Genk-Westerlo. Jess Thorup is ervan overtuigd dat de bal volledig over de lijn was en stelt zich vragen bij de beelden waarover de arbitrage beschikte. Na een gelijkaardige fase bij Dender laait ook het debat over doellijntechnologie weer op.

KRC Genk heeft zaterdagavond zijn eerste competitiezege geboekt in eigen huis tegen KVC Westerlo. Nadat het al vroeg 0-2 op achterstand kwam, realiseerden de Limburgers een mooie comeback waardoor het nog 3-2 werd. 

Maar de Limburgers konden ook vroeger in de wedstrijd komen. Na de 1-0 leek Genk een doelpunt te scoren, maar scheidsrechter Lawrence Visser was er niet van overtuigd dat de bal volledig over de lijn was. Na een bijzonder korte VAR-check bevestigde de videoref dit.

Genk is overtuigd

Volgens Genk-coach Jess Thorup werd het doelpunt onterecht niet goedgekeurd. "Normaal zeg ik inderdaad niets over scheidsrechters, maar als ik de beelden nu zie van die eerste grote kans, dan is dat voor mij heel duidelijk een doelpunt", zegt de Deen.

"Het is eigenlijk gek dat ze daar geen duidelijke beelden van zouden hebben gevonden. Op de beelden die ik nu zie, kan volgens mij niemand zeggen dat die bal niet over de lijn is."

Het probleem zal dan geweest zijn dat de scheidsrechters niet over de juiste beelden beschikten. "Exact. Misschien hebben ze het recht om te zeggen dat ze op dat moment geen duidelijk genoeg beeld hadden en daarom geen doelpunt konden toekennen."

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"Maar als ik deze beelden nu bekijk, is het voor mij heel duidelijk. En amper een minuut later slikken wij de 0-2. Dat was natuurlijk een bijzonder moeilijke periode. Maar opnieuw: vandaag hebben we zo’n sterke mentaliteit getoond. Daar ben ik heel blij om", besluit Thorup.

Opnieuw discussie na gelijkaardige fase bij Dender

Dit weekend kreeg Dender ook met zo'n geval te maken in de wedstrijd tegen Sporting Hasselt. De bal leek over de lijn te gaan, maar zelfs na een challenge van de trainer werd er geen doelpunt toegekend. Is het misschien toch eens tijd om in doellijntechnologie te investeren?

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