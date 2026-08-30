🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft zondagnamiddag een belangrijke 2-1-zege geboekt tegen Club Brugge. De Buffalo’s trokken het duel in de slotfase naar zich toe, maar vooral een omstreden rode kaart voor Carlos Forbs zorgde voor discussie.

Gent kwam na 38 minuten op voorsprong via Josue Vergara. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, want amper twee minuten later bracht Hans Vanaken Club Brugge opnieuw langszij. Met 1-1 leek de wedstrijd lange tijd in evenwicht.

Rode kaart voor Forbs zorgt voor discussie

Na 70 minuten kantelde de partij. Siebe Van der Heyden werkte Forbs in een duel tegen de grond, waarna de Club-aanvaller meteen reageerde door hem tegen de borst te duwen. De scheidsrechter trok rechtstreeks rood.

Forbs was zichtbaar woedend en bleef zich ook nadien nog richten tot Van der Heyden. Toch ontstond er meteen discussie over de zwaarte van de sanctie.

Wesley Sonck was tijdens de uitzending op DAZN bijzonder duidelijk. “Dit is toch geen rode kaart? Hij duwt hem gewoon tegen de borst.” Volgens hem was geel voor beide spelers logischer geweest. Met een man meer kreeg Gent in de slotfase een duidelijk voordeel. Dat werd uiteindelijk ook benut.

Cissé beslist en vliegt er zelf nog af

In minuut 85 werd Ibrahima Cissé de matchwinnaar. Hij maakte de 2-1 en bezorgde Gent zo de drie punten. Opvallend genoeg eindigde ook Cissé de wedstrijd niet op het veld. In de allerlaatste minuut ging hij zwaar met de schouder door op Joaquin Seys en raakte hij hem in het gezicht. Daar was weinig discussie over: rood was terecht.

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De wedstrijd eindigde zo met twee rode kaarten en een 2-1-zege voor KAA Gent. De beslissende fase zal echter nog lang besproken worden, vooral door de uitsluiting van Forbs.

De wedstrijd eindigde zo met twee rode kaarten en een 2-1-zege voor KAA Gent. Vooral de uitsluiting van Forbs zal nog besproken worden. Sonck vond rood te zwaar, maar omdat de Club-aanvaller bewust reageerde richting Van der Heyden, valt de beslissing van de scheidsrechter zeker te verdedigen.

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