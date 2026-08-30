Waarom Christian Burgess en Club Brugge elkaar niet kunnen luchten: meer dan voetbal alleen

Christian Burgess en Club Brugge, het is al jaren een bijzonder explosieve combinatie. De 34-jarige Engelsman heeft ondertussen de overstap van Union naar AA Gent gemaakt, maar zijn gespannen relatie met blauw-zwart is allesbehalve verdwenen. Integendeel: zondag wacht hem als Buffalo meteen een nieuwe confrontatie met zijn oude rivaal.

De oorsprong ligt vooral in de vele titelgevechten tussen Union en Club Brugge. Sinds de Brusselaars in 2021 naar de Jupiler Pro League promoveerden, stonden beide clubs meermaals tegenover elkaar in de strijd om de landstitel. Burgess was daarbij een vaste waarde bij Union én een verdediger die er een sport van maakte om zijn tegenstanders uit hun concentratie te halen.

Burgess als irritatiefactor

Een van de meest iconische momenten dateert uit oktober 2022. Union stond tegen Club al snel 0-2 achter en toen Hans Vanaken vanaf de stip scoorde, pakte Burgess de bal meteen op om die tegen de vierende Bruggelingen te schieten. "Club dacht misschien dat de match toen gespeeld was. Voor mij niet. Ik wilde laten voelen dat we klaar waren voor de strijd", zei hij aan Het Nieuwsblad.

Union kwam uiteindelijk nog terug tot 2-2, met Burgess als doelpuntenmaker. De Engelsman vierde dat met een gebaar van een visser die zijn vangst binnenhaalt. Hij wist perfect wat hij deed. "Ik was de spelers van Club de hele wedstrijd wat aan het opnaaien. Dat was om te tonen dat de vis gebeten had."

Dat soort provocaties werd stilaan zijn handelsmerk. Een geslaagde tackle op Thiago vierde hij met een "siuuuu", een Union-doelpunt ging hij ostentatief voor de Brugse fans vieren en ook met de bank van Club zocht hij geregeld de confrontatie op. "Ik kruip graag onder de huid van mijn tegenstander. In Engeland doet iedereen dat."

Meer dan een voetbalrivaliteit

De relatie werd ondertussen ook persoonlijker. Burgess heeft zich meermaals uitgesproken over bepaalde acties en politieke statements vanuit de Brugse tribunes. Hij wijst daarbij onder meer op incidenten die door Club zelf werden veroordeeld, maar die volgens hem tonen dat zijn wereldbeeld sterk verschilt van dat van een deel van de Brugse aanhang.



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"Ik sta meer aan de linkerzijde van de politiek, zij aan de rechterkant", zei Burgess daarover. Zijn uitspraken en acties leverden hem op sociale media geregeld een stroom aan haatberichten op. Zelf lijkt hij daar weinig last van te hebben. Integendeel: de Engelsman blijft zijn provocerende stijl trouw.