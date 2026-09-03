Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Het is Transfer Deadline Day. En dus is het stilaan werk aan de winkel voor heel wat ploegen. Daarbij horen ook nog een aantal uitgaande transfers bij een aantal Belgische topteams. RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent zitten mogelijk na het aflopen van de transfermarkt met een (dik) probleem. Of niet?

RSC Anderlecht is al een tijdje op zoek naar een al dan niet tijdelijke oplossing voor Adriano Bertaccini. De aanvaller van paars-wit kwam pas vorige zomer over van STVV, maar kon zich nooit helemaal doorzetten bij Anderlecht afgelopen seizoen.

Hij begon snel in het seizoen met een terugval door een blessure en daarna werd het een matig seizoen voor heel Anderlecht. Pech voor de speler, die zelf ook wel op zoek is naar een oplossing. De voorbije weken waren er meerdere opties om hem los te weken.

Adriano Bertaccini op weg naar de uitgang? De zaak ligt moeilijk

Anderlecht onderhandelde de voorbije dagen met het Zwitserse Servette Genève, maar die gesprekken zijn inmiddels gestaakt. Paars-wit wil hem graag verhuren en ook een dure aankoopoptie - al dan niet verplicht - in het contract laten zetten.

De verschillen tussen vraag en aanbod waren echter te groot en dus lijkt er nog geen deal in de maak. Ondertussen zijn er wel nog andere oplossingen, waaronder in Turkije. De Turkse tweedeklasser Fatih Karagümrük toont interesse, maar daar heeft Bertaccini dan weer weinig zin in volgens Het Laatste Nieuws.

Union SG vond nog geen oplossing voor Anouar Ait El Hadj

Niet enkel bij RSC Anderlecht is het wachten en zoeken. In het slot van deze mercato wacht Union-middenvelder Anouar Ait El Hadj nog steeds tevergeefs op een transfer. De deal met Dynamo Houston sprong eerder deze week af, waardoor de spelmaker niet naar de MLS kon.





Volgens Het Nieuwsblad wil El Hadj heel graag weg, maar tot op heden is er nog geen nieuwe ploeg voor hem gevonden. De tijd begint te dringen, waardoor het toch afwachten is wat ze bij Union SG met hem gaan doen. Ook hier worden naar pistes als Turkije gespeurd.

KAA Gent raakt niet af van Max Dean

En bij KAA Gent raakt men (voorlopig) niet af van Max Dean, nadat een deal met Bolton Wanderers in laatste instantie afsprong. De Engelse spits aasde nochtans nadrukkelijk op een deal, maar die is er dus niet gekomen. Al maakt Rik De Mil zich sterk dat dat geen probleem zal zijn.

"We hebben als groep en bestuur een mercato gehad waarmee we goed zijn omgegaan. Er waren weinig grote issues of negativiteit. Natuurlijk is het nog niet gedaan, dus moeten we nog eventjes afwachten. Dat is zeer rustig verlopen bij Gent", aldus De Mil op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen OH Leuven.

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"Er is het verhaal Max Dean, dat klopt. We zijn altijd heel open en duidelijk geweest, ook naar hem toe. We hebben hem de ruimte gegeven om te kijken of er iets in het vooruitzicht is voor hem. Het is jammer dat het voor hem is afgesprongen, maar de banden zijn altijd intact gebleven. Ik heb hem niet opgenomen in de selectie omdat hij er met zijn hoofd niet bij was."

"Maar dat wil niet zeggen dat er iets gebroken is. We gaan wat gesprekken nodig hebben om hem terug mentaal bij de ploeg te brengen en hij zal ook de knop moeten omdraaien, maar we hebben het de voorbije weken correct aangepakt denk ik. Ik verwacht hem zo snel mogelijk terug."