Drie spelers kregen terug: dit is de selectie van Club Brugge voor clash met Lommel

Club Brugge trekt vrijdagavond naar Lommel met enkele verschuivingen in de wedstrijdkern. Ivan Leko moet het zonder een geschorste aanvaller stellen, terwijl drie andere namen hun kans krijgen. Blauw-zwart wil na negen op twaalf opnieuw aanknopen met winst.

​Club Brugge heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de verplaatsing naar Lommel SK van vrijdagavond. In vergelijking met de wedstrijd tegen KAA Gent zijn er drie wijzigingen. Carlos Forbs ontbreekt na zijn rode kaart van afgelopen weekend.

Forbs werd tegen Gent uitgesloten en is daardoor niet beschikbaar. Ook Axl De Corte en Wout Verlinden maken geen deel uit van de selectie voor Lommel. In hun plaats worden Argus Vanden Driessche, Lynnt Audoor en Tian Nai Koren opgeroepen.

Voor het overige houdt Club vast aan dezelfde groep. Yann Sommer en Nordin Jackers zijn opnieuw de twee ervaren doelmannen in de selectie, terwijl Vanden Driessche als extra optie wordt meegenomen.

Audoor en Koren krijgen hun kans

Achterin blijven onder meer Hanbeom Lee, Brandon Mechele, Hugo Siquet, Kyriani Sabbe en Joaquin Seys van de partij. Ook Samba Coulibaly zit opnieuw bij de groep.

Op het middenveld zijn Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Freddie Potts, Cheveyo Tsawa en Félix Lemaréchal opnieuw geselecteerd. Lynnt Audoor is daar de opvallendste nieuwkomer.



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Voorin moet Club het dus zonder Forbs doen. Nicolò Tresoldi, Jan Virgili, Romeo Vermant, Mamadou Diakhon, Tian Nai Koren en Andrej Vasovic zijn wel beschikbaar.

Club wil sterke start bevestigen

Club Brugge begon het seizoen met negen punten uit twaalf en staat voorlopig vierde in het klassement. De ploeg kende dus een degelijke start, al kwam er afgelopen weekend wel een nederlaag tegen KAA Gent.

Vrijdag wacht met Lommel een promovendus die zelf niet slecht aan het seizoen begonnen is. Voor Club wordt het zaak om snel opnieuw aan te knopen met een overwinning en geen nieuwe punten te laten liggen.

De afwezigheid van Forbs zorgt voor een wijziging in de aanval, maar de selectie blijft breed genoeg om verschillende keuzes te maken. Vooral Audoor en Koren krijgen met hun opname in de groep een nieuwe kans om zich te tonen