Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat

Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat
Foto: © photonews
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Thomas Henry heeft Standard definitief achter zich gelaten, maar zijn nieuwe avontuur in Italië begint met een onverwachte tegenvaller. De Franse spits moet eerst een medische ingreep ondergaan, terwijl nu ook duidelijk wordt hoe Reggiana hem wist te overtuigen.

Thomas Henry was deze zomer een van de dossiers waar de Standard-directie een oplossing voor moest vinden. De Franse spits paste niet langer in de plannen van Vincent Euvrard en mocht ook vanuit de club vertrekken.

Aanvankelijk leek Henry op weg naar het Griekse Panetolikos. Een transfer was zelfs dichtbij, maar uiteindelijk kwam die er niet. De aanvaller tekende vervolgens bij Reggiana in de Serie C.

Die keuze is niet helemaal toevallig. Francesco Marroccu, de nieuwe uitvoerend directeur van Reggiana, kent Henry nog van Hellas Verona. Als sportief directeur haalde hij de Fransman in de zomer van 2022 voor iets meer dan vijf miljoen euro weg bij Venezia.

Henry zal echter niet meteen beschikbaar zijn voor zijn nieuwe club. Sportief directeur Marco Bernardi vertelde tijdens een persconferentie dat de spits een kleine kijkoperatie aan de knie moet ondergaan.

Knieprobleem staat los van Panetolikos

Die ingreep zou niets te maken hebben met zijn afgesprongen transfer naar Panetolikos. Rond die deal circuleerde aanvankelijk het verhaal dat Henry niet door zijn medische testen was geraakt, maar volgens Bernardi staan beide zaken volledig los van elkaar.

Opvallend genoeg zou Henry zelf het initiatief hebben genomen richting Reggiana. Hij liet de Italiaanse club weten dat hij beschikbaar was, waarna de interesse snel concreet werd.

Reggiana probeerde hem vervolgens op een bijzondere manier te overtuigen. De club stuurde Henry beelden van de supporters voorafgaand aan de derby tegen Ravenna, met daarbij de boodschap: “Jij bent het enige wat we nog missen.”

Dat maakte blijkbaar indruk. Ook het trainingsveld met natuurgras speelde mee in zijn keuze. Bij Standard trainde Henry voor zijn vertrek met de U23 op kunstgras.

Henry heeft goede reputatie in Italië

Voor Henry betekent de transfer een terugkeer naar een land waar hij al de nodige ervaring heeft. In de Serie A speelde hij 67 wedstrijden voor Hellas Verona en Venezia. Daarin scoorde hij veertien keer en gaf hij vier assists. Vooral zijn seizoen 2021/2022 bij Venezia sprong eruit. Henry maakte toen negen competitiedoelpunten, ondanks dat zijn ploeg als laatste eindigde.

Zijn latere periode bij Palermo in de Serie B verliep minder succesvol. Daar scoorde hij twee keer in 24 wedstrijden. Toch geniet Henry nog altijd een goede reputatie in Italië. Reggiana ziet zijn komst dan ook als een belangrijke versterking in de strijd om promotie naar de Serie B.

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