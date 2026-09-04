Geen bezoekende fans op Sclessin? Antwerp en zijn supporters reageren woedend

Standard ontvangt zaterdag Antwerp op Sclessin. Die wedstrijd dreigt te moeten doorgaan zonder uitsupporters door een beslissing van Luiks burgemeester Willy Demeyer (PS). Antwerp en zijn fans zijn ziedend. Ze krijgen steun van de supporters van de Rouches.

Antwerp is verbaasd

Antwerp heeft te horen gekregen dat de bezoekende fans niet welkom zullen zijn op Sclessin. De club werd daar vrijdag over ingelicht. Stamnummer één is not amused en kwam met een lang statement op de clubwebsite.

"RAFC heeft deze namiddag en tot haar grote verbazing het bericht gekregen dat er morgenavond geen fans van RAFC toegelaten zijn op Sclessin voor de wedstrijd tegen Standard", klinkt het. "De burgemeester van Luik heeft dat beslist omdat hij – naar eigen zeggen – onvoldoende politiemanschappen ter beschikking heeft om de veiligheid te garanderen."

Geen RAFC-fans op Sclessin⁰



RAFC heeft deze namiddag en tot haar grote verbazing het bericht gekregen dat er morgenavond geen fans van RAFC toegelaten zijn op Sclessin voor de wedstrijd tegen Standard. De burgemeester van Luik heeft dat beslist omdat hij – naar eigen zeggen –… pic.twitter.com/2FpxnxPwHU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 4, 2026

Een ongeziene en totaal respectloze beslissing

Antwerp spreekt van een ongeziene en totaal respectloze beslissing richting de Antwerp-fans die naar Luik wilden afreizen. Het ziet ook een gevaarlijk precedent in de zaak.

"Als lokale overheden – zó kort vóór een wedstrijd – kunnen beslissen of supporters al dan niet welkom zijn, zet dat de deur open voor totale willekeur. Zo evolueert ons voetbal naar buitenlandse toestanden waarbij wedstrijden zonder bezoekende supporters worden gespeeld."





Dat heeft volgens Antwerp een negatieve invloed op de beleving en de sfeer in de Belgische stadions en op de supporters. Antwerp onderzoekt ondertussen hoe het de stad Luik kan laten opdraaien voor de kosten van onder meer het busvervoer en de wedstrijdtickets. Het buigt zich met alle partijen ook over de terugwedstrijd.

De fans van Antwerp laten van zich horen

Ook de fans van Antwerp hebben intussen van zich laten horen. "Ik denk dat je wel snapt hoe zoiets aankomt", verklaart Dominik Van Landeghem, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supportersclubs (FASC), bij Gazet van Antwerpen. "Dat een club als Standard niet voorzien is op duizend supporters in het uitvak, is ongezien. Dat deze beslissing pas een dag op voorhand wordt genomen, al helemaal."

Hij vindt de timing waanzinnig en vindt de genomen beslissing onaanvaardbaar. Er spreekt een compleet gebrek aan respect voor de fans uit. Van Landeghem vraagt zich ook af wie de kosten gaat terugbetalen.

De Antwerp-fans zullen de beslissing dan ook negeren en toch naar de Vurige Stede afreizen. Om alles te annuleren is het te laat. "De bussen zijn besteld en de tickets zijn geboekt. Onze clubs gaan wel rijden. Als we niet binnen mogen in Sclessin, zullen we desnoods samen naar het centrum van Luik trekken en daar de wedstrijd volgen."

Steun van Ultras Inferno 1996

De FASC wil dat de stad Luik terugkomt op haar beslissing. Opvallend: de Antwerp-fans worden daarin gesteund door de fans van Standard. Supporterfederatie Ultras Inferno 1996 sprak zijn steun uit op Facebook.

"Bij gebrek aan een oplossing behouden wij, Ultras Inferno 1996, ons het recht voor om een gezamenlijke actie te organiseren om onze onvrede te laten horen", klinkt het onder meer.