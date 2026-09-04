KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

Luc Marijnissen en KV Mechelen beleven een aarzelende competitiestart. De Nederlandse verdediger en zijn ploegmaats sprokkelden twee punten in vier wedstrijden en hopen tegen KVC Westerlo op een eerste driepunter. Marijnissen zelf is blij dat hij onlangs de overstap kon maken naar de Maneblussers. Dat had heel wat voeten in de aarde.

Luc Marijnissen speelde zich in de kijker bij Dender

Marijnissen is een jeugdproduct van NAC Breda. In 2023 stapte hij transfervrij over naar Lierse Kempenzonen, zijn eerste club in ons land. Het was daar dat Dender hem in 2025 voor net geen half miljoen kwam weghalen.

Het bleek een gouden zet in de carrière van Marijnissen. Hij groeide bij Dender uit tot een patron achterin en deed voor het eerst ervaring op op het hoogste niveau. Hij speelde meer dan 30 wedstrijden in de Jupiler Pro League en speelde zich in de kijker bij KV Mechelen.

Marijnissen wilde naar KV Mechelen, maar Dender reageerde traag

Marijnissen had na de degradatie met de Kadavers al snel zijn zinnen gezet op een transfer, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb alle respect voor Dender, maar opnieuw beginnen in tweede vond ik moeilijk. Zeker toen ik wist dat Mechelen geïnteresseerd was. Dan wil je gewoon weg."

Toch was een overstap niet zo evident. "Maar Dender vroeg een aardige som en reageerde traag. Stressvol en mentaal zeer lastig", geeft Marijnissen toe. Dender werkte uiteindelijk mee en liet de Brabander voor 1,25 miljoen euro naar KV Mechelen trekken.

Marijnissen is bij KV Mechelen een vaste waarde



Daar is hij dit seizoen meteen uitgegroeid tot een vaste waarde. Marijnissen stond in alle drie de competitiewedstrijden sinds zijn transfer in de basis en verzamelde al 255 speelminuten. Enkel de eerste zege ontbreekt. Dit weekend krijgt KVM een nieuwe kans, tegen Westerlo. Marijnissen denkt dat het dak eraf zal gaan als de Maneblussers winnen. Dat geldt ook voor de Kemphanen, die slechts één punt verzamelden in hun eerste vier duels. Een duel met inzet dus.