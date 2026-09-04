KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Luc Marijnissen en KV Mechelen beleven een aarzelende competitiestart. De Nederlandse verdediger en zijn ploegmaats sprokkelden twee punten in vier wedstrijden en hopen tegen KVC Westerlo op een eerste driepunter. Marijnissen zelf is blij dat hij onlangs de overstap kon maken naar de Maneblussers. Dat had heel wat voeten in de aarde.

Luc Marijnissen speelde zich in de kijker bij Dender

Marijnissen is een jeugdproduct van NAC Breda. In 2023 stapte hij transfervrij over naar Lierse Kempenzonen, zijn eerste club in ons land. Het was daar dat Dender hem in 2025 voor net geen half miljoen kwam weghalen.

Het bleek een gouden zet in de carrière van Marijnissen. Hij groeide bij Dender uit tot een patron achterin en deed voor het eerst ervaring op op het hoogste niveau. Hij speelde meer dan 30 wedstrijden in de Jupiler Pro League en speelde zich in de kijker bij KV Mechelen.

Marijnissen wilde naar KV Mechelen, maar Dender reageerde traag

Marijnissen had na de degradatie met de Kadavers al snel zijn zinnen gezet op een transfer, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb alle respect voor Dender, maar opnieuw beginnen in tweede vond ik moeilijk. Zeker toen ik wist dat Mechelen geïnteresseerd was. Dan wil je gewoon weg."

Toch was een overstap niet zo evident. "Maar Dender vroeg een aardige som en reageerde traag. Stressvol en mentaal zeer lastig", geeft Marijnissen toe. Dender werkte uiteindelijk mee en liet de Brabander voor 1,25 miljoen euro naar KV Mechelen trekken.

Marijnissen is bij KV Mechelen een vaste waarde


Daar is hij dit seizoen meteen uitgegroeid tot een vaste waarde. Marijnissen stond in alle drie de competitiewedstrijden sinds zijn transfer in de basis en verzamelde al 255 speelminuten. Enkel de eerste zege ontbreekt. Dit weekend krijgt KVM een nieuwe kans, tegen Westerlo. Marijnissen denkt dat het dak eraf zal gaan als de Maneblussers winnen. Dat geldt ook voor de Kemphanen, die slechts één punt verzamelden in hun eerste vier duels. Een duel met inzet dus.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (05/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
KV Mechelen
Luc Marijnissen

Meer nieuws

Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

22:37
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

21:50
5
Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

21:35
Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

22:13
Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

21:15
Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

20:20
Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

20:00
'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

20:40
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

19:00
Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

18:30
2
Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

18:20
'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

19:15
Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

18:00
5
Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

18:45
Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

17:30
Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

17:00
1
KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

16:30
6
Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

15:30
2
OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

15:00
Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

15:15
Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:30
Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

14:00
6
Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

13:00
141
Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

14:16
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

13:30
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

13:24
KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

12:30
8
LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

11:50
Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

12:00
1
Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

11:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

11:28
16
Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

11:30
1
Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

10:23
3
Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

10:40
2
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

10:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

10:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Lommel SK - Club Brugge: 0-1 RememberLierse RememberLierse over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) Bemmer Bemmer over Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening Thomme Thomme over Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht Thomme Thomme over Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder' Borak Borak over Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet Thomme Thomme over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) The Purple Knight The Purple Knight over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 4-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved