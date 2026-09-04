Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd"

Oliver Antman mocht donderdag tegen KV Kortrijk opnieuw invallen bij Anderlecht. De Fin is nog volop bezig zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en erkent dat hij zelf nog beter kan. "Vandaag zat ik nog niet op mijn beste niveau", gaf Antman na de 1-0-zege toe.

Anderlecht pakte tegen Kortrijk de broodnodige drie punten, maar overtuigen deed het niet negentig minuten lang. Antman zag vooral een ploeg die de wedstrijd grotendeels onder controle had. "We hadden onze momenten, zij hadden hun kansen en counteraanvallen, maar over het algemeen hadden wij de controle. Het kan uiteraard nog veel beter. We moeten nog veel verbeteren."

Intensieve eerste weken

Voor Antman zijn het bijzonder drukke eerste weken in Brussel. De Fin kwam deze zomer over en belandde meteen in een periode met veel wedstrijden en trainingen. Bovendien moet hij zich aanpassen aan een nieuw land, een nieuwe club en een andere speelstijl.

"Het is heel intens geweest", vertelde hij. "Veel wedstrijden, veel trainingen, een nieuwe omgeving, een nieuw land en een ander soort voetbal. Het heeft altijd wat tijd nodig om daaraan te wennen. Ik geniet wel van de groep en van het voetbal dat we proberen te spelen. Het past bij mij."

Toch beseft de Fin dat hij nog stappen moet zetten. "Ik moet mezelf nog veel verbeteren. Ik ben hier nog maar een maand. Alles is heel intens, ook de manier waarop de coach wil spelen en de dagelijkse omgeving. Maar het komt."

Dat Antman donderdag nog niet helemaal zijn beste niveau haalde, wilde hij zelf ook niet verbergen. "Vandaag was ik dat wel", zei hij wanneer hem werd gevraagd of hij ver verwijderd is van zijn beste vorm. "Ik kan nog veel beter. Het is een beetje van alles: wedstrijden spelen, me aanpassen... Maar het komt. Ik heb zelfs nog geen appartement, ik leef nog op hotel."



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Opnieuw niet op zijn favoriete positie

Antman werd tegen Kortrijk opnieuw gebruikt op een positie die niet helemaal de zijne is. De Fin moest bij momenten mee verdedigen en werd ook gevraagd om diep terug te zakken.

"Als de coach mij daar zet, dan speel ik daar", reageerde hij nuchter. "Het is niet mijn positie, maar dat is voetbal. Je moet je aanpassen aan wat de ploeg nodig heeft."

De zomeraanwinst benadrukt bovendien dat de vele nieuwe gezichten binnen de selectie niet als excuus mogen worden gebruikt. Anderlecht haalde de voorbije dagen nog verschillende spelers binnen, waardoor de groep voortdurend verandert.

"Het is moeilijk om te zeggen hoe lang het duurt voor iedereen op elkaar is ingespeeld. Elke nieuwe speler heeft tijd nodig om te klikken met de rest. Maar we hebben in de Europa League al laten zien dat we goed voetbal kunnen spelen. We hebben ook in andere wedstrijden goede momenten gehad."

"We moeten elke wedstrijd proberen te winnen"

Na de moeilijke competitiestart wil Antman vooral meer regelmaat zien. Anderlecht verloor al wedstrijden in de competitie, maar plaatste zich wel voor de Europa League.

"Als we spelen zoals we kunnen, is het echt goed voetbal. We moeten vooral consistenter worden en hard blijven werken. In moeilijke wedstrijden moet je als groep vechten. Uiteindelijk telt dan het resultaat."

En dus waren de drie punten tegen Kortrijk voor hem het belangrijkste. "Hoeveel punten hebben we gehaald? Drie. Dat is het belangrijkste. Drie punten zijn drie punten. Stap voor stap probeer ik me op het voetbal te concentreren en mezelf naar mijn beste niveau te brengen. Dat is waar ik me nu volledig op richt."