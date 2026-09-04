Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
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Speeldag vijf belooft opnieuw genoeg stof tot discussie te bieden. Met enkele stevige affiches op het programma heeft de voetbalbond intussen ook de scheidsrechters aangeduid. En daarbij is er toch ook minstens één opvallende naam te vinden.
We zijn ondertussen al vier speeldagen ver in de Jupiler Pro League en het klassement heeft vorm genomen. Bepaalde clubs kunnen van een goede start spreken terwijl andere ploegen nog heel wat werk voor de boeg hebben, zowel op als naast het veld.
Over de scheidsrechters kan er ook al veel gezegd worden. Hun prestaties worden dan ook bijzonder scherp onder de loep genomen en dat heeft zo ook zijn gevolgen voor de komende speeldagen. De refs voor speeldag vijf zijn ondertussen bekend gemaakt door de Belgische Voetbalbond KBVB.
De grootste verrassing van het seizoen tot dusver zullen we misschien zien op Jan Breydel. Cercle Brugge - KAA Gent zal namelijk in goede banen worden geleid door ... Yusuke Araki. Dat is een 40-jarige Japanse ref die in dienst is bij de FIFA en bij de AFC.
Japanse ref in de Jupiler Pro League
De voorbije jaren was hij actief in de J-League, maar af en toe ook eens in de Premier League U21 bijvoorbeeld. Ook op het WK 2026 was Araki actief, nadat hij eerder ook al een aantal kwalificatiewedstrijden afwerkte.
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Onder Araki kan Gent mogelijk alleen leider worden, maar dan moet Charleroi wel punten laten liggen tegen Union SG. Nicolas Laforge zal die wedstrijd fluiten. Jan Boterberg van zijn kant zal de topper tussen Anderlecht en Genk in goede banen moeten leiden. Voor beide ploegen staat daar ook veel op het spel.
Alle aanduidingen op een rijtje:
04/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK - CLUB BRUGGE K.V.
Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Klass Clerkx
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Lennert Jans
RO: Jonas Timmermans
05/09/2026 – 16:00 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI - R. UNION ST-GILLOISE
Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistent 1: Quentin Lesceux
Assistent 2: Vito Di Vincenzo
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Dieter Van Esch
05/09/2026 – 18:15 YELLOW RED K.V. MECHELEN - K.V.C. WESTERLO
Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Nico Claes
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Wim Smet
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Ella De Vries
RO: Yenthe Boogaerts
05/09/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE - R. ANTWERP F.C.
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Mathias Hillaert
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Ken Vermeiren
RO: Roel Bensch
05/09/2026 – 20:45 K. ST.-TRUIDENSE V.V. - RAAL LA LOUVIERE
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Nick Senecaut
Vierde official: Jasper Vitse
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Glenn Claes
06/09/2026 – 13:30 CERCLE BRUGGE K.S.V. - K.A.A. GENT
Scheidsrechter: Yusuke Araki
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Lawrence Visser
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
06/09/2026 – 16:00 K.V. KORTRIJK - S.V. ZULTE-WAREGEM
Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michele Seeldraeyers
Assistent 2: Martijn Tiesters
Vierde official: Tim De Keyzer
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Ermaild Mataj
06/09/2026 – 18:30 R.S.C. ANDERLECHT - K.R.C. GENK
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Bram Van Driesche
AVAR: Ella De Vries
RO: Christophe Snoeck
06/09/2026 – 19:15 K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN - OUD-HEVERLEE LEUVEN
Scheidsrechter: Wim Smet
Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
Assistent 2: Gilles De Beuckelaer
Vierde official: Anaik Jacoby
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejear
RO: Mehdi Sayoud
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