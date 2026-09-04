OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

KV Kortrijk heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog ingegrepen in de defensie. De Kerels halen Axel Drouhin naar het Guldensporenstadion. De 26-jarige Franse centrale verdediger verlaat FC Annecy en tekent in Kortrijk een contract voor drie seizoenen.

Drouhin arriveert met behoorlijk wat wedstrijdritme. Hij was de voorbije jaren een vaste waarde in Frankrijk en stond ook dit seizoen telkens aan de aftrap. In de eerste vier competitiewedstrijden van FC Annecy in de Ligue 2 miste hij geen enkele basisplaats.

KV Kortrijk bevestigde de transfer donderdag via de eigen kanalen. Volgens Transfermarkt wordt de marktwaarde van de verdediger momenteel geschat op 1,2 miljoen euro.

Via Gueugnon en Dijon naar Annecy

De carrière van Drouhin begon bij FC Gueugnon. Daar verzamelde hij 40 wedstrijden en liet hij zich als verdediger ook aanvallend opmerken met vijf doelpunten.

In 2022 volgde een overstap naar Dijon. Bij de A-ploeg kwam hij 19 keer in actie en scoorde hij eenmaal. Twee jaar later zette Drouhin zijn carrière voort bij FC Annecy.

Daar veroverde hij een vaste plaats centraal achterin. Sinds zijn komst in de zomer van 2024 speelde de Fransman 63 wedstrijden voor Annecy. Daarin vond hij opnieuw vijf keer de weg naar doel.





Kortrijk haalt extra ervaring achterin

Sporting Director Nils Vanneste is tevreden met de versterking. Hij wijst vooral op de fysieke présence en duelkracht van de nieuwkomer. Daarnaast moet zijn ervaring voor extra mogelijkheden zorgen in het hart van de verdediging.

Voor Drouhin betekent de transfer meteen zijn eerste avontuur buiten Frankrijk. Na jarenlang in zijn thuisland te hebben gespeeld, krijgt hij nu de kans om zich in België te bewijzen.

Kortrijk haalt bovendien een speler binnen die onmiddellijk inzetbaar is. Drouhin begon het seizoen als vaste basisspeler bij Annecy en arriveert dus niet zonder wedstrijdritme. Met een contract voor drie jaar krijgt hij meteen ook de tijd om uit te groeien tot een vaste waarde in het Guldensporenstadion.