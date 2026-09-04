Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie
Foto: © photonews
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KV Kortrijk is zondag gastheer voor Zulte Waregem in de Vlasico. De temperatuur in Zuid-West-Vlaanderen stijgt naar ongeziene hoogten tijdens het burenduel. Voor Steve Colpaert en Jellert Van Landschoot wordt de wedstrijd extra bijzonder.

Colpaert en Van Landschoot zijn schoonbroers

Beiden zijn namelijk schoonbroers van elkaar. Hun partners zijn zussen, waardoor ze elkaar dus goed kennen. Colpaert zal zondag bij de bezoekers op de bank zitten als assistent van Michael Beale. Van Landschoot stond in de verloren wedstrijd tegen Anderlecht (1-0) in de basis.

Beide teams zitten momenteel in een compleet andere flow. Kortrijk verteert de terugkeer naar het hoogste niveau voorlopig moeilijk en pakte in vier wedstrijden nog geen enkel punt. Essevee en Colpaert schoten dan weer goed uit de startblokken en boekten acht op twaalf.

De eerste Vlasico voor Van Landschoot

Van Landschoot kijkt enorm uit naar zijn eerste Vlasico. Dat vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Colpaert heeft daarentegen een pak ervaring met de wedstrijd. "Het leeft echt in deze regio. Omdat het zo lang geleden is, zal het een extra beladen derby zijn."

"Voor onze fans is dat dé match van het jaar", pikt Van Lanschoot in. Daar werd hij voor het seizoen al op gewezen door de fans van Kortrijk. Hij is alvast blij dat KVK thuis speelt en verwacht een zinderende sfeer in het Guldensporenstadion.

KVK móét winnen tegen Essevee

De aanvaller van KVK beseft wel dat de druk erop zit: de Kerels móéten gewoon drie punten pakken tegen Zulte Waregem. Colpaert en co zagen verschillende sterkhouders afzwaaien, maar blikken tevreden terug op hun start. Ze willen op hetzelfde elan doorgaan in het Guldensporenstadion.

Van Landschoot gelooft erin en voorspelt een 2-1-overwinning. Colpaert gaat voor 1-2 voor Essevee. Als we de laatste onderlinge confrontatie erop nagaan, mogen we alvast spektakel verwachten.

In februari 2023 werd het aan de Gaverbeek een 3-3-doelpuntenspektakel waarin Zinho Gano een punt thuishield voor Zulte Waregem. Enkele maanden daarvoor was Essevee ook met 1-3 gaan winnen in de Guldensporenstand. Een voorteken?

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