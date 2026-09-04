Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

0 op 12 voor OH Leuven. Het staat samen met KV Kortrijk helemaal onderaan. En dus lijkt het zondag op bezoek bij SK Beveren dringend tijd om punten te pakken. Of is het toch ook allemaal zo slecht niet? De spelers en trainer reageerden na de 1-0 bij KAA Gent.

Echt kapot gespeeld werd OH Leuven zeker niet op bezoek bij KAA Gent. Al lag dat misschien ook aan de Buffalo's, die in de eerste helft nog wat onmondig bleken voor de kooi van Dani van den Heuvel en na de rust en de snelle 1-0 achteruit kropen.

Rik De Mil was dan ook kritisch na de prestatie van zijn team tegen de Leuvenaars. Maar anderzijds moet ook worden opgemerkt dat OH Leuven ook niet al te veel kon doen met de ruimte en overwicht die ze in de tweede helft wat kregen van de Buffalo's.

Tegendoelpunt tekenend voor hoe het loopt voor OH Leuven?

Het tegendoelpunt was tekenend voor hoe zwaar het kan tegenzitten voor dit OH Leuven. "Eigenlijk kan ik die bal vrij makkelijk onderscheppen, maar ik glijd uit en dan zijn ze ermee aan de haal. De center kunnen we dan net niet onderscheppen en het schot wijkt dan ook nog eens af: weer een fase waar alles tegenzat", aldus Ewoud Pletinckx.

Een gevoel dat gedeeld werd door Wouter George na Gent - OH Leuven: "Het is moeilijk om zo’n goal tegen te krijgen. Als je de tweede helft bekijkt, zijn zij minder gevaarlijk dan ons. We glijden uit, een bal wijkt twee keer af en dan krijg je een goal tegen. Het is niet te beschrijven, maar het is wel gebeurd."

OH Leuven moet als groep samenblijven op dit moment

"We staan zeker op een vervelende plek, maar we laten zien dat we niet onder moeten doen en vroeg of laat valt het muntje wel aan de juiste kant." En wat heeft de coach, Timmy Simons, er eigenlijk over te zeggen?



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"We zijn aan het groeien in ons spel en in ons niveau, dus ik kan de jongens echt niets verwijten. Of de druk nu toeneemt? Goh, ik werk elke dag keihard en de jongens ook. Nu moeten we gewoon samenblijven als groep en onszelf beginnen te belonen."

Analisten zeer streng voor de zaak

Stijn Stijnen was ondertussen in Ongefilterd zeer streng voor het werk van OH Leuven de voorbije jaren: "Ik heb het nu niet over dit seizoen, maar over wat er de voorbije jaren allemaal is ingestoken. Aan lonen, aan accommodatie, aan velden, ..."

"Als je dan de resultaten bekijkt, dan zou ik mij als King Power zijnde toch schamen. Het is veel te weinig met dit kapitaal. Het is jammer voor Timmy Simons. Met dat bedrag hadden ze veel beter moeten doen de voorbije jaren. Ze hebben onwaarschijnlijk slecht gewerkt, geen een keer nog maar kans gemaakt op play-off 1."