Franky Van der Elst zet verrassende ploeg in de kijker: "Heel goed werk"

Franky Van der Elst is in het nieuwe seizoen al heel aandachtig geweest voor wat er allemaal al gebeurd is op de Belgische voetbalvelden. Daarbij ziet de analist ook een aantal ploegen die het beter doen dan verwacht en ook Standard verdient de nodige lof van Franky Van der Elst.

Standard neemt het dit weekend op tegen Royal Antwerp FC in een wedstrijd waarop Sclessin mogelijk het strijdtoneel wordt van een onvervalste topper. Beide ploegen doen het tot op heden namelijk prima in de Jupiler Pro League.

Zeker de Rouches mogen dan ook heel wat lofbetuigingen ontvangen. Marc Wilmots is er stilaan iets aan het neerzetten en dat heeft ook Van der Elst dus gezien. "Als ik zijn transferperiode zie, lijkt me dat goed. Hij heeft Rafiki Saïd voor 10 miljoen euro verkocht, terwijl die maar voor een paar honderdduizend euro gekomen was."

Standard levert goed werk met dank aan Marc Wilmots

"Een jonge gast als Mitongo werd voor 3 miljoen verkocht, dat vind ik wel jammer. Maar als je ziet wat de Rouches in de plaats hebben gehaald... geen grote namen, maar Wilmots heeft winst gemaakt én op papier zijn ze volgens mij sterker geworden."

Van der Elst geeft in Het Nieuwsblad aan dat hij alle wedstrijden van Standard tot op heden heeft gezien en ze bij momenten heel sterk vond. De druk die de Rouches zetten is bij momenten heel hoog, de bal gaat ook snel rond en er is ook doelgerichtheid.

Kan Standard Europees voetbal halen dit seizoen?

Zijn er dan toch nog puntjes van kritiek? Standard heeft het moeilijk om een wedstrijd af te maken en de terugval in de tweede helft is er altijd. Of dat een fysiek probleem is? Daar is de jury nog niet helemaal uit. Maar Wilmots heeft sowieso wel veel goed werd geleverd.



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Wilmots heeft volgens Van der Elst punten gescoord: "Sclessin moet koken. De manier waarop Wilmots en Euvrard - ik ben er zeker van dat die twee overleggen - de ploeg laten spelen, met die hoge druk, vind ik daarom goed gezien. Wilmots had zijn huiswerk snel klaar en dat was slim."