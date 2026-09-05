Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg
Foto: © photonews
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Voor het eerst in drie jaar staat er nog eens een derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op de kalender. Beide ploegen waren even niet te vinden op het hoogste niveau en dus bleven de supporters aan beide kanten op hun honger zitten.

Dit weekend is het eindelijk zover: KV Kortrijk ontvangt in het Guldensporenstadion Zulte Waregem. Na drie seizoenen is het eindelijk nog eens zover. Essevee zat eerst twee jaar in de Challenger Pro League, vorig jaar was het een jaartje aan KV Kortrijk op het tweede niveau.

KV Kortrijk en Zulte Waregem eindelijk opnieuw waar ze horen: de Jupiler Pro League

Nu zijn ze beiden opnieuw waar ze horen. En dus was dat meer dan reden genoeg voor Het Nieuwsblad om twee bekende coaches van beide ploegen eens samen te zetten: Hein Vanhaezebrouck en Francky Dury, iconen voor respectievelijk Kortrijk en Zulte Waregem.

Vanhaezebrouck is overigens wel streng voor KV Kortrijk. Volgens hem zou het avontuur in de Jupiler Pro League wel eens van héél korte duur zijn. Na de 0 op 12 ziet hij het nu al somber in voor De Kerels uit Kortrijk. Daar wil hij ook geen doekjes rond winden.

Moet KV Kortrijk zich zorgen maken over verlengd verblijf in eerste klasse?

"Het is goed dat ze terug in eerste klasse spelen", aldus Vanhaezebrouck. "Al vrees ik dat het bij KV Kortrijk van korte duur zal zijn. Als Michiel Jonckheere erin slaagt om met deze kern in eerste klasse te blijven, dan is hij voor mij kandidaat om trainer van het jaar te worden. Met alle respect voor Brecht Dejaegere, want ik heb hem zeer graag, maar als hij je beste speler is en als Gilles Ruyssen, die twee jaar geleden net voldeed bij Dender, nu je beste verdediger is, dan zegt dat eigenlijk genoeg."

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Volgens Vanhaezebrouck moest er iets gebeuren na vorig seizoen, toen de promotie met de hakken over de sloot werd bereikt. “Als je van 1B naar 1A gaat, moet je een inspanning leveren. Zeker omdat KVK vorig seizoen inderdaad al geen overschot had", besefte ook Francky Dury.

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