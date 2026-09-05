Euvrard ziet opmerkelijk probleem bij Antwerp

Standard krijgt zaterdagavond op Sclessin zijn eerste echte test van het seizoen. Met Antwerp komt een ploeg over de vloer die offensief al flink van zich liet spreken, maar de voorbije weken ook opvallend kwetsbaar bleek achterin. Vincent Euvrard ziet dan ook mogelijkheden voor zijn Rouches: "Het is een wedstrijd die alle kanten uit kan gaan." Antwerp telt na vier speeldagen zeven punten en incasseerde daarbij al negen doelpunten.

Standard krijgt zaterdag met Antwerp zijn eerste echte topper van het seizoen voorgeschoteld. Na wedstrijden tegen Cercle Brugge, KV Mechelen, RAAL La Louvière en OH Leuven wacht de Rouches een tegenstander met heel wat aanvallend geweld. Trainer Vincent Euvrard verwacht dan ook een duel waarin alles mogelijk is.

Euvrard ziet twee gezichten bij Antwerp

Antwerp begon de competitie met twee overtuigende zeges en vond daarbij vlot de weg naar doel. Toch zag Euvrard ook kwetsbaarheden bij de ploeg van de Great Old. "Het is een wedstrijd die alle kanten kan uitgaan", analyseerde de Standard-coach op zijn persmoment.

"Ze zijn gestart met twee mooie overwinningen en hebben veel gescoord, maar we hebben ook twee gezichten van Antwerp gezien. Het is een ploeg met enorm veel kracht achterin, twee goede spitsen en twee flankspelers die het veld breed houden."

Volgens Euvrard kan Antwerp snel een pak kansen creëren, maar is de defensieve organisatie niet altijd even betrouwbaar. De cijfers spreken daarbij voor zich: in de voorbije twee wedstrijden slikte de ploeg acht doelpunten.

"Ze kunnen veel kansen afdwingen en veel doelpunten maken, maar ze hebben er ook acht geïncasseerd in hun laatste twee matchen. Hun verdediging is dus niet altijd stabiel. Tegen Genk zag je dat bijvoorbeeld bij een doelpunt: Antwerp trekt ten aanval in een drie-tegen-vier-situatie, verliest de bal en krijgt onmiddellijk daarna een tegendoelpunt tegen."



Lees ook... Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin›

Hoge pressing als mogelijk wapen

De vraag is vooral welke versie van Antwerp zaterdag op Sclessin verschijnt. Euvrard verwacht dat de tegenstander de voorbije defensieve problemen grondig heeft besproken, maar weet niet of dat ook tot een andere aanpak zal leiden.

"Dat zijn zaken die ze deze week uiteraard hebben geanalyseerd. De vraag is of ze vasthouden aan hun principes of zich op bepaalde punten aanpassen. Ze hebben zich al getoond als een ploeg die heel hoog druk zet. Hun trainer kent de Red Bull-stijl, met veel pressing en intensiteit op het veld", besloot de coach van Standard.

Hautekiet kijkt uit naar fysiek duel met Frey

Voor Ibe Hautekiet is de komst van Antwerp niet noodzakelijk een zwaardere test dan de vier vorige competitiewedstrijden. De centrale verdediger benadrukt dat elke tegenstander in deze fase van het seizoen vragen oproept, zeker omdat veel ploegen tijdens de zomer sterk zijn veranderd.

"Elke week is een test. De teams zijn fel gewijzigd en je weet niet altijd wat je mag verwachten. Het wordt een echte strijd met Michael Frey, maar ik hou wel van fysieke duels. Tegen kleinere en snelle tegenstanders heb ik het doorgaans wat moeilijker", vertelde Hautekiet.