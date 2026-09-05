Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle
Foto: © photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
AS Roma wil zich buiten de transferwindow om nog versterken
AS Roma wil zich buiten de transferwindow om nog versterken. Ook al is de transfermarkt ondertussen gesloten, toch willen ze er nog vol voor gaan. Daarbij speuren ze de markt af naar een aantal transfervrije spelers die ze graag nog aan de selectie zouden toevoegen.
Wilfried Zaha is daarbij misschien de naam die internationaal het bekendst is, maar ook Krépin Diatta - die we nog kennen uit de Jupiler Pro League bij onder meer Club Brugge - staat op de radar van de Romeinen. Ook Raphaël Guerreiro met een verleden bij Bayern München staat nog op de radar. De linkerflank lijkt een prioriteit.
Lahssaini had de ploegen voor het uitkiezen
Sami Lahssaini tekende eerder deze week vlak voor de transferdeadline bij Patro Eisden Maasmechelen. Nochtans had het volgens La Dernière Heure ook helemaal anders kunnen lopen. Zo waren er vanuit Marokko verschillende teams in hem geïnteresseerd.
Volgens onze informatie was er naast interesse van onder meer topclub Raja Casablanca dan weer ook de nodige interesse vanuit de rest van Europa, want in Roemenië roerde Steaua Boekarest zich voor de 27-jarige middenvelder. Lahssaini was vorig seizoen een drijvende kracht bij 'Les Loups' en een van de uitblinkers van La Louvière tijdens hun debuutseizoen in de D1A. Still wilde hem daarom graag behouden voor het nieuwe seizoen, maar de speler zelf droomde van een nieuwe uitdaging.
Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen
RSC Anderlecht had/heeft een plan op de transfermarkt, zoveel is duidelijk geworden deze zomer. Daarbij werden heel wat deals gesloten, maar ook nog een aantal deals opvallend genoeg net niet gesloten. Onder meer Presnel Kimpembe had zomaar bij paars-wit kunnen zitten. (Lees meer)
Agyekum vertrekt nog bij Cercle Brugge
Lawrence Agyekum (22) wordt voor een seizoen verhuurd aan de Turkse promovendus Erzurumspor FK. Agyekum komt sinds de zomer van 2024 uit voor de Vereniging en speelde tot dusver 79 wedstrijden. "We wensen Lawrence veel succes met zijn nieuwe uitdaging!", aldus Cercle Brugge in een reactie op de eigen webstek.
De transfermarkt in Turkije was iets langer open dan die in België, waardoor de deal vrijdagavond nog kon worden gesloten. Agyekum speelde de voorbije twee jaar heel wat wedstrijden voor Cercle Brugge, maar krijgt nu dus toch een nieuwe uitdaging voor de kiezen op 22-jarige leeftijd.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief