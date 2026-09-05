Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht had/heeft een plan op de transfermarkt, zoveel is duidelijk geworden deze zomer. Daarbij werden heel wat deals gesloten, maar ook nog een aantal deals opvallend genoeg net niet gesloten. Onder meer Presnel Kimpembe had zomaar bij paars-wit kunnen zitten.

De noodzaak naar een centrale verdediger was Sibierski deze zomer niet uit het oog verloren. Er waren al tientallen namen de revue gepasseerd, waaronder – al in juli – die van zijn landgenoot Presnel Kimpembe. Een gewezen wereldkampioen met Frankrijk? Volgens La Dernière Heure had het zomaar gekund.

Die speelde voorheen bij PSG, maar was bezig aan de 'afbouw' van zijn carrière bij Qatar SC. Sibierski bedankte vriendelijk; de voormalige international tekende vervolgens bij Al-Kharaitiyat SC in de Qatarese tweede klasse.

RSC Anderlecht wilde niets weten van komst Presnel Kimpembe

Op sociale media deden talloze namen de ronde, maar nooit de juiste. Dat veranderde toen de naam Andrew Omobamidele – op het eerste gezicht onbekend, grotendeels door de lastige uitspraak – uitlekte en meteen officieel werd bevestigd. Dergelijke aankondigingen blijven de fans verrassen; nog nooit eerder heeft Anderlecht op zo'n grote schaal spelers aangetrokken.

Sibierski ging zijn eigen gangen en daar viel iets voor te zeggen. Ook al wilde hij graag twee Franse centrale verdedigers - of op z'n minst twee spelers die dezelfde taal machtig zouden zijn, zodat ze met elkaar in de moedertaal kunnen communiceren, wilde hij toch niet de eerste de beste speler inlijven.

Sibierski werkte heel hard deze zomer

En alle deals die Siberiski wist te sluiten? Die werden stuk voor stuk 'in de luwte' gesloten. De tijden waar de perslekken op Anderlecht zo groot waren dat elk zichzelf respecterend schip al zoveel waterschade zou oplopen dat het zinkt? Die tijden zijn duidelijk voorbij.

Dat is naast het aantal gedane transfers aan inkomende en uitgaande zijde misschien wel de strafste verwezenlijking van de Fransman. Er werd aan meer dan 28 miljoen euro ingekocht, maar ook aan meer dan 64 miljoen euro verkocht. Daardoor is de balans bijzonder positief.

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