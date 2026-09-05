Komt KV Mechelen hier nog bovenop? Vanderbiest spreekt zorgen én geloof uit

Fred Vanderbiest en zijn staf staan voor een zware klus. Kunnen ze KV Mechelen hier bovenop helpen? Er lopen momenteel zoveel dingen mis dat er weinig aangemerkt kon worden op de 0-4-pandoering die Malinwa om de oren kreeg van Westerlo.

Vanderbiest zag veel te veel afstand tussen de linies bij zijn ploeg. ''Als Westerlo nog maar de helft van zijn kansen afwerkt, dan zit je niet ver van zeven of acht goals. Het heeft met wat van alles te maken. Het is duidelijk dat de cohesie er niet is. Dat kan alleen maar beter worden door enkele goede resultaten neer te zetten. Dat is het enige geneesmiddel.''

In een praatsessie lijkt de coach niet meteen te geloven. ''Je kunt blijven praten en de discussie aangaan of je met vier of met drie achteraan moet spelen. Als de cohesie er niet is en de spirit sneller afzwakt op moeilijke momenten, krijg je een wedstrijd als deze. Er is elke wedstrijd wel iets aan de hand geweest. Vlak voor elke wedstrijd komt er een nieuwe speler toe, maar tussendoor verlies je ook spelers, ook aan blessures.''

Vanderbiest beseft dat het een moeilijk seizoen lijkt te worden

Vanderbiest verbloemt de moeilijke situatie voor KVM niet. ''Als prof maak je altijd in je carrière zulke periodes mee. Vorig seizoen hadden we ook eens een heel moeilijke week, maar kwam je dit weer te boven. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken welke richting we willen uitgaan. Met alle respect voor Westerlo: als Mechelen zijnde moet je thuis van Westerlo winnen, anders ga je een heel moeilijk seizoen tegemoet.''

Daar is Vanderbiest eerlijk over. ''Dit zijn de wedstrijden die je moet winnen om een relatief rustig seizoen door te maken. Als je die verliest, komt er druk. In negen jaar heb ik hier al een en ander meegemaakt. Dit is een van de minst goede periodes in die negen jaar. Ik herinner me toch ook andere moeilijke periodes, toen de cohesie en de structuur er wel was. We zijn er altijd uitgekomen.''

KV Mechelen-trainer blijft strijdvaardig

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De strijdvaardigheid is er nog bij de trainer en dat is de eerste vereiste om dit te kunnen omkeren. ''Ik ben ervan overtuigd dat we hier bovenop komen, maar dit mag niet te lang duren. Als de kloof zodanig groot wordt, moet je aan een inhaalrace beginnen en dat is niet de bedoeling. Het is evident dat het niet simpel wordt om toe te werken naar die wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht.''