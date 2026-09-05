Reactie Westerlo-Japanners draaien KV Mechelen helemaal gek: waarom komen ze nu bovendrijven?

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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Westerlo-Japanners draaien KV Mechelen helemaal gek: waarom komen ze nu bovendrijven?
Foto: © photonews
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Met Japanners die zo hun stempel drukken mag Westerlo dit seizoen niet in de problemen komen. Ze waren niet in te tomen in Mechelen. Isa Sakamoto was alomtegenwoordig en opende de score. Shunsuke Saito (foto bovenaan) maakte met de 0-2 en de 0-3 helemaal komaf met de thuisploeg.

Die laatste lijkt zo klaar om zich veel meer te manifesteren dan vorig seizoen. ''Het heeft ook veel met power te maken. Daar heeft de staf veel in geïnvesteerd'', legt Charaï uit. ''Ik zie hem vaak op stilstaande fases andere jongens coachen, hoewel zijn Engels nog niet top is. Hij heeft al een deel van vorig seizoen kunnen meemaken en nu ook de hele voorbereiding.''

Van het werk van de eerste zes maanden bij de club kan Saito mogelijk nu verder de vruchten plukken. ''Hij kwam van de Japanse tweede klasse. De intensiteit was een grote schok. Vaak was zestig minuten het maximum. Nu kan hij meer brengen.'' Dat hebben ze bij Mechelen aan de lijve mogen ondervinden: veel heeft hij niet laten liggen Achter de Kazerne. 

Charaï wil Sakamoto in Japanse nationale ploeg

Daarnaast was Sakamoto de grote uitblinker. ''Dit is uiteraard een voetballer die veel kwaliteiten heeft. Ik ben heel blij dat hij nog bij ons zit. Ik heb het hem gezegd: zijn doel moet zijn om in de nationale ploeg van Japan te geraken. Hij moet nog wat beter doen qua statistieken. Wat hij in deze wedstrijd heeft laten zien, is een goede eerste stap.''

Charaï ziet in elk geval progressie bij al zijn Japanners. De in Mechelen geleverde prestaties komen dus niet uit de lucht vallen. ''Ze zijn allemaal een stuk verder dan vorig seizoen. Isa en Seiji Kimura hebben een heel seizoen bij ons achter de rug, Shunsuke een half seizoen. Het zijn drie verstandige jongens. Hun Engels begint ook beter te worden.''

Beste transfer van Westerlo?

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Amando Lapage verwijst al lachend ook naar dat laatste gegeven. ''Inderdaad, ze praten meer met de voeten dan met de mond. Ze zijn wel hun best aan het doen om Engels te leren. Het zijn jongens die hard werken en er alles voor doen. Dat Sakamoto blijft, is een van onze beste transfers. Hij heeft veel kwaliteiten en kan ons helpen met zijn spel. Dat heef hij vandaag bewezen.''

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