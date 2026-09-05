Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC kan zaterdagavond tegen Standard dan toch rekenen op de steun van zijn supporters in Sclessin. De burgemeester van Luik is teruggekomen op zijn beslissing om de Antwerp-aanhang te weren. Daarmee komt er op de wedstrijddag een verrassende ommekeer in een dossier dat vrijdag voor heel wat commotie zorgde.

Amper een dag voor Standard-Antwerp kreeg de Great Old vrijdag te horen dat er geen bezoekende supporters zouden worden toegelaten. De burgemeester van Luik had die beslissing genomen omdat er volgens hem onvoldoende politiemanschappen beschikbaar waren om de veiligheid rond de wedstrijd te garanderen.

Voor Antwerp kwam die beslissing als een complete verrassing. Meer dan duizend supporters hadden zich voorbereid op de verplaatsing naar Luik. Er waren bussen geregeld, tickets gekocht en andere kosten gemaakt. De club reageerde dan ook bijzonder scherp en sprak over een ongeziene en respectloze beslissing.

Burgemeester draait beslissing terug

Na overleg is er nu alsnog een oplossing uit de bus gekomen. De burgemeester van Luik heeft zijn eerdere beslissing herzien, waardoor de Antwerp-supporters zaterdagavond toch welkom zijn in het bezoekersvak van Sclessin.

Dat is een flinke opluchting voor de RAFC-aanhang, die zich vrijdagavond nog moest voorbereiden op een wedstrijd zonder uitfans. De supportersorganisaties hadden bovendien al laten weten dat de geplande bussen hoe dan ook richting Luik zouden vertrekken. Er was zelfs sprake van om, indien het stadion gesloten zou blijven voor Antwerp-fans, gezamenlijk naar het centrum van Luik te trekken.

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Die dreigende situatie lijkt nu van de baan. Antwerp reageerde dan ook opgelucht op de nieuwe beslissing en bedankte de burgemeester van Luik voor het terugdraaien van het verbod. De club benadrukt tegelijk dat ze de hele situatie verder zal evalueren.

Antwerp was bijzonder scherp

De oorspronkelijke beslissing had bij Antwerp voor grote frustratie gezorgd. De club vond het vooral onbegrijpelijk dat pas op de vooravond van de wedstrijd werd meegedeeld dat de bezoekers niet welkom zouden zijn.

Volgens Antwerp creëerde dat bovendien een gevaarlijk precedent. Als lokale overheden op zo'n korte termijn kunnen beslissen om bezoekende supporters te weren, kan dat volgens de club leiden tot willekeur en wedstrijden zonder uitsupporters.

Ook financieel dreigde het dossier gevolgen te hebben. Antwerp liet vrijdag al weten te bekijken of kosten voor onder meer busvervoer en verkochte tickets konden worden verhaald op de stad Luik.

Die discussie krijgt door de nieuwe beslissing wellicht een andere dimensie. De belangrijkste vaststelling voor de supporters is alvast dat zij zaterdagavond alsnog hun ploeg kunnen aanmoedigen.

Extra geladen affiche

De timing maakt het allemaal extra opmerkelijk. Standard en Antwerp staan zaterdagavond tegenover elkaar in een affiche die op zichzelf al voldoende beladen is. Standard verzamelde in de eerste vier wedstrijden acht punten, Antwerp pakte er zeven.

Voor beide clubs staat er dus sportief veel op het spel. De aanwezigheid van de Antwerp-aanhang zorgt er bovendien voor dat Sclessin zijn gebruikelijke sfeer krijgt met ook een volwaardig bezoekersvak.

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